Jól kezdett a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata a Ferencváros otthonában az NB I. 17. fordulójában. Az első találatot Bogdanics szerezte, majd Granics védését követően Jerkovics is eredményes volt. Persze a zöld-fehérek nem szeppentek meg a kemény kezdéstől, s a 7. perc végére már ismét egál volt. Sőt, át is vették Lékai Mátéék a vezetést, öttel is elléptek, amit a szünetre kettőre faragtak Menyhárték.

A fordulást követő első percek a Fradiéi voltak, s ismét négytalálatos szakadék tátongott a felek között. Onnantól pedig nem volt megállás, a Nagy Bencéék egyre csak növelték a különbséget. Végül 12-vel nyertek a hazaiak.

Ferencváros–Carbonex-Komló 40–28 (18–16)

Férfi kézilabda NB I., 17. forduló.

Ferencváros: Borbély, Győri – Bognár 3, Füzi 5, Nagy B. 6, Imrei B. 6, Pordán 1, Debreczeni 1, Pető 2, Prainer 5, Lékai M. 4, Mikita 1, Fülöp P. 1, Szepesi 1, Bujdosó 4. Vezetőedző: Pásztor István.

Komló: Granics, Merkovszki – Váczi 7, Tóth G. 1, Szöllősi O. 1, Varga Sz., Urbán 1, Kovács D., Jerkovics 4, Rotim 4, Melnicsuk 5, Orbán B. 1, Veszelinovics 1, Bogdanics 2, Menyhárt 1, Vekics. Vezetőedző: Marosán György.

Kiállítás: 10, ill. 12 perc.

Hétméteres: 6/4, ill. 7/5.

Következik: Carbonex-Komló–Gyöngyös (03. 02., szombat, 18.00).