Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Kimondottan jó iramú, harcos mérkőzésen vagyunk túl. Egyik félidőt sem kezdtük jól, de az első játékrész derekától kezdve elkezdtük azt játszani, amit tudunk. Az elején azért ránk erőltette az akaratát a Kécske, igaz, helyzet nélkül. Kaptunk egy folyamatos presst, amiből egy pár hibával nem jól jöttünk ki, de volt, amit jól megoldottunk. Volt egy kisebb labdabirtoklási fölénye az ellenfélnek, de a félidő második fele rendben volt. Két nagy helyzetünk is kimaradt – amíg ősszel ezek a helyzetek bementek, addig most 3 méterről is kimaradt a helyzet. A második félidő első 10 perce után már azt futballoztuk, amit mi tudunk, jól szálltak be a cseréink is, kezdtünk komoly fölénybe kerülni, a kontrákat jól kontrolláltuk, jól játszottunk hátul is. A 75-85. perc között megint kihagytunk 2 nagy helyzetet, kapussal szemben álltunk. Ebben van hiányérzetem, de a csapat úgy dolgozott, ahogy kell. Kicsit visszatekintve az elmúlt meccsekre, a Honvéd ellen hátul dobtunk hibákat, amivel megnyerettük a meccset a Kispesttel, Szombathelyen kihagytuk a nagyobbnál-nagyobb helyzeteket, és most megint kimaradtak a lehetőségeink. Büszke vagyok a csapatomra, egy újabb utazás után egész jó fizikális melót raktak bele a játékosok, megvannak a helyzeteink, ezúttal a Tiszakécske lehetőségeit leredukáltuk, Lékai Somának nem kellett bravúrt bemutatni. Mégis van egy kis hiányérzetem, hiszen elhagytunk 2 pontot, a helyzetek alapján nyerhettünk volna. Masszívak vagyunk, még itt is elnyertük ennek a közönségnek a szimpátiáját, jó visszhangja van a játékunknak, de egy kicsit elakadtunk. Reméljük, hogy tudunk ennél jobb eredményt is produkálni, nem mintha most szégyenkeznünk kellene.