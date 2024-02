Elképesztően egyben van idén az NB I. mezőnye, ha a két gigászt, az éllovas Szombathelyet és a második Alba Fehérvárt kicsit félretesszük, hiszen a harmadik pozícióban álló Szolnok is csupán négy győzelemre van a sereghajtó Oroszlánytól. Persze ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy köztük elképzelhető a sorrendcsere, viszont abban száz százalékig biztosak lehetünk, hogy még az utolsó fordulóban is vérre menő csaták fognak folyni a rájátszást érő helyekért, és ezek közepén ott lesz majd az NKA Universitas Pécs is.

A jelenleg kilencedik helyen álló Nemzeti Kosárlabda Akadémia két győzelemmel van a 3–5. helyezettek mögött, azaz egy-két jó fordulóval, s némi bravúrral még igen magas helyre is érhet az alapszakasz végére. Összesen hét mérkőzése van még arra, hogy bizonyítsa, ott van a helye a felsőházban, s ezzel együtt kivívja a biztos bennmaradást, hiszen a playoutban még bármi megeshet, ha a mostani pozíciójában, vagy annál lejjebb végez.

Februárban még kétszer vendégségben kell teljesítenie Kovács Péteréknek. Ezen a hétvégén az Alba Fehérvárhoz utaznak, majd jövő szerdán a Budapest Honvédhoz látogatnak. A márciusi hajrában aztán három hazai meccsük lesz, a Szegedet, a Kecskemétet és a Körmendet fogadják, míg köztük Oroszlányra és Szolnokra utaznak.

Az Alba legyőzése óriási meglepetés lenne, de a többi meccsre mind jó eséllyel mennek neki Kerpel-Froniusék, főleg, ha úgy játszanak, mint legutóbb a Zalaegerszeg ellen, s közben Meleg Gergő is felépül. Ha a rájátszásba vágynak újoncként, akkor nem férnek bele majd komolyabb megingások, így a mögöttük lévő Honvédot muszáj lesz megverniük, ahogyan majd márciusban az Oroszlányt és Kecskemétet is, de már megmutatták, hogy ehhez meg van bennük minden, ami kell, még akkor is, ha ebből kettővel idegenben játszik.

Ha az előbbi meccseken hozzák a 3 győzelmet és az Albától vereséget szenvednek esetleg, akkor az igazi döntő pillanatok a Szeged, a Szolnok és a Körmend ellen jönnek majd el. Ezek mindegyikén bravúr lenne a siker elérése, ugyanakkor egyik ellenfelet sem lehetetlen legyőzni. Ráadásul a háromból csak a Szolnok ellen szerepel majd idegenben az együttes. A korábbiakban feltételezett 3/1-es mérleggel még mindig mínusz egyben lenne azonban a gárda, tavaly pedig csak pozitív mérleggel lehetett az első nyolcba kerülni. Igaz, akkor a Nyíregyháza, a Honvéd és a Szeged is jobban kilógott lefelé. Ha a két hazait, a Szeged és a Körmend elleni mérkőzéseket sikerülne behúznia Durmóéknak, s 13/13-al zárnának, akkor valószínűleg ott lesznek a felsőházban. Főleg, hogy a riválisok még játszanak a Szombathellyel is. A Sopron, a Debrecen, a Zalaegerszeg a Kecskemét, a Szolnok és a Körmend is belefut még az egyetlen vereséget számláló éllovasba. Sőt, ezek közül az első három a Fehérvárral is megütközik még.

A vizionált 5/2-es mérleget persze rendkívül nehéz elérni, de egy 4/3-ra képes az együttes.

A hátralévő meccsek

02. 10: Fehérvár–NKA Pécs.

02. 14.: Bp. Honvéd–NKA.

03. 02.: NKA–Szeged.

03. 09.: Oroszlány–NKA.

03. 16.: NKA–Kecskemét.

03. 23.: Szolnok–NKA.

03. 30.: NKA–Körmend.