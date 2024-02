A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága január végén már nyilvánossá tette a vármegyei bajnokságok tervezett tavaszi indulásainak időpontjait, de február 14-én, szerdán tartják a hagyományos tavaszi Ligaértekezletet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán 16.30-kor, így nem kizárt, hogy néhány dolog változik majd.

A megbeszélés napirendjei között szerepelnek a versenyügyekkel kapcsolatos információk, a tavaszi idény óra-perces programegyeztetése, valamint a képzés a főrendezők részére. Az utóbbival az igazgatóság célja a fegyelmi helyzet javítása, az egyesületek rendezéssel kapcsolatos feladatainak áttekintése, annak érdekében, hogy a rendezők a mérkőzések rendjének biztosításában minél hatékonyabban tudjanak részt venni.

Nem igazán lep meg senkit, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a képzésre, ugyanis az őszi szezon végén két sajnálatos eset is történt Baranyában. Gondolhatunk a Báta–Dunaszekcső vármegye hármas bajnokira, mikor is megtámadták a játékvezetőt, de a decemberi Lovászhetény-Pécsvárad–Villány is nagy port kavart.