A szombati játéknapon két párharcot rendeznek meg, s ebből talán a Töttös pécsi vendégjátéka ígérkezik izgalmasabbnak. A két együttest mindössze egyetlen pont választja el egymástól, ráadásul tizenöt forduló elteltével csupán hét győzelmet szereztek együtt. Kettejük legutóbbi összecsapásán kinyílt a gól­zsák, ugyanis akkor Buni találatával még vezetést szerzett a Töttös, majd végül a PTE-PEAC harmadik számú csapata ötször is mattolt (2–5).

Jön egy izgalmasnak ígérkező ütközet, ahol vélhetően ismét komoly őrizetet kap majd Havasi Dániel.

Fotó: Laufer László

Szombaton lehet szurkolni Szentlőrincen is, ahol a Boda-Diana a Komló második számú együttesét látja vendégül, de hatalmas meglepetés lenne, ha a sereghajtó házigazda akár egy pontot is otthon tartana. Pláne úgy, hogy a túloldalon vélhetően ismét pályára lép majd a góllövőlista éllovasa, a huszonkét gólos Novák Balázs Mihály is, aki az előző fordulóban duplával debütált a Véménd ellen.

Vasárnapra marad tehát a tizenhetedik forduló talán legjobban várt ütközete, a hibátlan listavezető Szederkény ócsárdi vendégjátéka. A címvédő szebb napokat is megélt már, de a bronz­érem még könnyen elcsíphető, főleg úgy, hogy egy meccsel kevesebbet tudhat maga mögött Sütő László legénysége, és így is csak nyolc pontra van a harmadik helyen tanyázó Kétújfalu. Mindenesetre ezúttal nem lesz egyszerű a pontszerzés, ugyanis az idei kiírásban eddig ez még senkinek nem sikerült, de egy esetleges bravúr biztosan nagy lökést adna a szezon hátralévő részére.

A már fent említett Kétújfalu a Szajk pályáján ünnepelne, de a tavalyi vármegye hármas bajnok is győzelemmel kezdte a 2024-es naptári évet, így vélhetően nem lesz egyszerű dolga a bajnokaspiránsnak. Ezen a hétvégén a bajnoki álmokat szövögető Harkány pihenhet, de kelleni is fog a szusszanásnyi idő, ugyanis legközelebb, március 10-én majd a Szederkény ellen kell bizonyítani.

Nagy reményekkel várhatja Kvanduk János második tétmérkőzését a Somberek vezetőedzőjeként, ugyanis a Sellye látszólag most megfogható, három ponttal pedig akár két helyet is léphetne a klub.

Szombati mérkőzések: Boda-Diana SE–Sport36 Komlói Bányász II., PTE-PEAC III.–GSH Töttös SE, (mindkettő 14.00).

Vasárnapi mérkőzések: Szajki SE–Kétújfalui SE, Kaitz Agro Somberek SK–Sellye VSK, Közműépker Lánycsók SE–DDC Focivilág Beremend, K. Ócsárd SE–Szederkényi SE, Véménd KSE–Himesháza KSE, (mindegyik 14.30).

