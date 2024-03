Március 9., szombat, 14.30

Komló– PTE-PEAC II.

Szebb kezdésről nem is álmodhatott volna Turi Zsolt, a Komló vezetőedzője, de ezúttal a PTE-PEAC második számú csapata ellen kellene maradandót alkotni, ami nem lesz egyszerű, látva azt, hogy legutóbb a pécsi klub megtréfálta a Villányt.

Az idei szezonban Komlón még nem sikerült a PTE PEAC második számú csapatának az, ami például Villányban már igen: pontot szerezni.

Fotó: Löffler Péter

Siklós– Lovászhetény-Pécsvárad

Pazar rajtot vett Bíró Ferenc együttese tavasszal, de most egy nagy vadat kellene ejteni hazai környezetben. Tény, hogy a Lovászhetény–Pécsvárad még nem szerzett pontot ebben a naptári évben, plusz október végén ünnepelhetett a Siklós hétvégi ellenfele ellen (2–0), de ha ténylegesen aranyéremre pályázik a vendégcsapat, akkor bizony azt a ziccert nem lehet elszalasztani, hogy az éllovas a Bólyt látja vendégül.

PVSK– Nagykozár

– Elvihetném egyedül a történetet, de nem teszem meg, mert nekem tiszta a lelkiismeretem. Nem az a tökös gyerek, aki az ütést adja, hanem az, aki kapja, és állja, majd feláll. A jövő hét sok mindenre választ ad – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője a Bóly elleni 0–6-os vereség után. Nos, közeleg tehát a válaszok ideje, de vélhetően a Nagykozár nem fogja majd megszánni a pécsi sereghajtót. Az idei szezonban két egygólos győzelmet aratott a Téli Műfüves Bajnokság aranyérmese (2–1, 0–1) közelgő riválisa ellen, igaz, szeptemberben még teljesen más felfogásban játszott a Nagykozár, már csak azért is, mert akkor még Sütő Szabolcs volt a tréner. Sőt, az volt a szakember utolsó mérkőzése az együttes kispadján.

Március 10., vasárnap, 14.30

Villány–Bóly

Nem várt vereséget szenvedett az előző körben a listavezető Villány (PTE-PEAC II. 4–1), míg a Bóly gyakorlatilag átgázolt ellenfelén (PVSK 0–6), így nem is kérdés, hogy melyik együttes várhatja jobb passzban a közelgő rangadót. Ennek ellenére a házigazda számít esélyesebbnek, hiszen hazai környezetben még veretlen Kósa Zoltán legénysége. Igaz, az idei kiírásban egy pontot már elcsent a Bóly Villányból (1–1), ez pedig némi reményt adhat a vendégcsapatnak. Persze az nem segít a helyzeten, hogy a tréner nem számíthat Pauk Viktorra eltiltás miatt, Stefán Leventét pedig munkahelyi elfoglaltság miatt kell nélkülözni.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Ez a meccs mindig nagyon különleges! Nagyon motiváltak vagyunk, de tudjuk, hogy egy jó csapat érkezik majd hozzánk vasárnap.

Horváth Dávid, a Bóly vezetőedzője: – A hétvégi győzelem sokat segített az önbizalmunkon, így kellően motiváltak vagyunk a hétvégével kapcsolatban. Ebben az osztályban bármi megtörténhet, bárki nyerhet, de az igazsághoz hozzátartozik, ha pontokkal szeretnénk távozni Villányból, akkor Fortunának is mellénk kell állnia. Persze ezért meg is fogunk tenni mindent!

Labdarúgó vármegye I.