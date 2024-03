Visszatér a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokba a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata már pénteken. Az NB I. B. Piros-csoportjának éllovasa a 23. fordulóban 16.30-kor a Szigetszentmiklóst fogadja majd egy kemény összecsapásra.

A negyedik helyezett eddig hat találkozón kapott ki a szezon során, de az utóbbi időben nagyszerű formában játszik, már hatmeccses győzelmi sorozatot épített fel, amivel megérkezett a dobogó alsó fokán álló Vasas Akadémia sarkába. Csupán egy győzelem köztük a különbség, habár az angyalföldiek egy találkozóval kevesebbet játszottak.

A két gárda őszi találkozóját a Panthers nyerte tíz ponttal, a harmadik negyed remek támadójátékával fordítva. Sokat elmond a vendégségbe érkező együttes védekezéséről, hogy rajta kívül egyetlen csapat tudta 80 pont alatt tartani, sőt, egész pontosan 75-re limitálni Bíró Olivéréket, a második helyezett MAFC, amely akkor le is győzte őket.

A Vasút számára ezzel kezdődik meg az alapszakasz legnehezebb időszaka. No, nem csak azért, mert az üldözők továbbra is a sarkában vannak, s ott a nyomás, hogy nem hibázhat, hanem azért is, mert a következő négy meccs során a mögötte álló négy gárda mindegyikével találkozik. A Szigetszentmiklós után az 5. Fóthoz utazik, majd jön a második MAFC, s végül a Vasas Akadémia otthonában zárja le a szezon ezen szakaszát.