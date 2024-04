Újabb sztárokkal tűzdelt együttest hoz el Pécsre a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, hiszen az NB I. 19 fordulójában a Ferencváros együttesét a Lauber Dezső Sportcsarnokban fogadja szombaton 18 órakor. Azt már nagyjából egy hónapja megtapasztalhatta a közönség, hogy az eredmény alakulásától függetlenül milyen elképesztő hangulat alakul ki a helyszínen egy ilyen kaliberű együttes ellen, hiszen a Győrt is hasonló körülmények között fogadták a kék-fehérek.

– Minden ilyen alkalom egy kisebb ünnep a hazai klubok és játékosok életében. Nagyon izgatott vagyok, hiszen már az ETO elleni forduló során is 2000 ember előtt játszhattunk. Remélem ez most sem lesz másképp – vélekedett a klub felületein Brettner Zsófia az előttük álló találkozóról. – Büszkék vagyunk arra, hogy részben nekünk köszönhetően a Baranyában kézilabdázó gyerekek is testközelből láthatják kedvenceiket és ehhez nem kell több száz kilométert utazniuk. A játékunk szempontjából is jó fejlődési lehetőség lesz, hiszen kemény védelemmel és támadó sorral szemben gyakorolhatunk majd.

Korábban már bejelentette a Kozármisleny, hogy egy utánpótlás játékos, az U17-es együttesben kimagaslóan teljesítő Hónig Hanna megkapja a lehetőséget, hogy a felnőtt csapatban is bizonyítson, így akár újabb debütánst is láthat a közönség.