Rendkívül nehéz mérkőzés vár hétfőn 20 órakor ebben a fordulóban a PMFC-re Balmazújvárosban, hiszen az éllovas Nyíregyháza látja vendégül.

A kiesés elől menekülő pécsieknek már egy ilyen ellenfél ellen is győzelemre kell törniük a bajnokság ezen szakaszában, még ha saját példájukon is megtapasztalhatták milyen rendkívül gólerős az ellenfél. A pécsi meccsen a Szpari 4–0-ra verte a piros-feketéket, az volt Németh Zsolt első meccse az együttes élén, s csak pár nap telt el a Misleny elleni 3–0-s vereséget követően. Azóta már kétszer edzőt váltott a Pécs, s most abban bízhat, hogy Mátyus János kifőz ismét valamit, amivel a baranyai rivális után a nyírségieket is fel tudják tartóztatni Harsányiék.

A pécsiek számára azért is kiemelten fontos lenne egy siker, mert a közvetlen előtte álló BVSC-Zugló és a Budafok is botlott, így egy győzelemmel rögtön kettőt is előzhetnének.