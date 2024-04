Mátyus számításai szerint valószínűleg az egyik győzelmet a Budafok ellen kell aratniuk, hogy még egy riválist maguk mögé szorítsanak, hiszen a BVSC-Zugló azért még szerezhet egy ponttal többet hat forduló alatt, mint a Pécs.

A PMFC-nek az előtte állóval szemben vannak talán jobb esélyei

Ha valóban megszerzi a három sikert a PMFC, és a fennmaradó három mérkőzésen ikszel, akkor 43 egységgel zárja a bajnokságot, az elmúlt évben ez a Csákvárnak is elég volt (42 gyűjtött), hogy elkerülje az osztályozót is. Viszont a három győzelemre és három ikszre képes lehet az újonc BVSC is – bár a Kozármisleny és a Nyíregyháza ellen messze nem esélyes –, így egy vereség keresztbe húzhatja ezt a számítást. A másik oldalról, ha a Pécs három győzelmében benne van egy Budafok elleni siker, akkor a fővárosi piros-feketéknek máris csak a fennmaradó öt meccsen van esélyük biztosítani a helyüket. Ha a Szeged elleni meccset papírformára vesszük, akkor négy találkozón kellene tíz pontot szerezniük, hogy előrébb végezzenek, mint a Pécs. A Siófok és a Mosonmagyaróvárt nagy valószínűséggel legyőzik, viszont ha Soroksáron ikszelnek, és az utolsó fordulóban a Barcika is kifog rajtuk, akkor a PMFC felülkerekedhet.