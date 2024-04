A PMFC-vel egy időben a Misleny is pályán lesz

Eközben a HR-Rent Kozármisleny egy közvetlen rivális otthonában bizonyíthat, a Gyirmóthoz utazik, amely három meccses győzelmi szériáját nyújtaná tovább. Ugyanakkor Aczél Zoltán csapatának is fontos a pontszerzés, hiszen vereség esetén lecsúszik a hatodik helyre. A múlt hétvégi Ajka elleni sikerből nagy erőt meríthetnek most a kék-fehérek miután tartalékos kerettel is nyertek.

A vasárnapi program: PMFC–Szombathely, Gyirmót–HR-Rent Kozármisleny, BVSC-Zugló–Csákvár, Szeged–Soroksár, Mosonmagyaróvár–Győr, Kazincbarcika–Budapest Honvéd, Vasas–Tiszakécske, Budafok–Siófok (mind 17.00).