Ugyan az eredmény nem feltétlenül ezt mutatja (102–84), a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának nagyon meg kellett harcolnia a Phoenix-MT Fót ellen az első sikerért az NB I. B Piros-csoportjának elődöntőjében. Az utolsó percben viszont rendkívül felül tudott kerekedni riválisán, amivel megteremtette annak lehetőségét is, hogy már szerdán este lezárja ezt a párharcot is, s hibátlanul lépjen a döntőbe, ahol folytathatja útját az élvonal felé.

Horti Bálinték nem érik be ezekkel a trófeákkal, újabbat szerezne a PVSK-Veolia

Fotó: Löffler Péter

Azt is láthattuk ugyanakkor a vasárnapi találkozón, illetve már a Hepp Kupa fináléjában is, hogy ha a Megyeri Tigrisek koncentráltan játszanak és keményen védekeznek, akkor képesek megszorongatni a Pantherst. Ha pedig a Vasút még egy rossz estét is fog ki, akkor könnyen megeshet, hogy le is győzi, így Antóniék sem engedhetnek ki egyetlen másodpercre sem, hiszen a végső céljukhoz a legjobb esélyeket akkor teremthetik meg, ha mihamarabb lezárják a párharcot.

A PVSK-Veolia megelőzheti riválisát a fináléba éréssel

A másik ágon az Újbuda MAFC vezet 1–0-ra a Cegléd ellen, szerdán 17 órától a CKE otthonában csapnak össze, s ugyan Sértő Ádám együttese egész biztosan el fog mindent követni, hogy harmadik mérkőzésre kényszerítse riválisát, ott is jó esély van rá, hogy már most véget érnek a küzdelmek. Mint ismert, a MAFC az egyetlen olyan ellenfél ebben az idényben, amelyet még nem tudott legyőzni a Pécs, s épp ezért hátrányosan érinthetné, ha egy mérkőzéssel többet játszva érkezne meg a döntőre, miközben a végső ellenfél csak rá készülhet. Persze a pályaelőny mindenképpen a Vasútnál van, ami szintén döntő faktor lehet a végső összecsapások során.