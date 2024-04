Április 20., szombat, 16.30

Lovászhetény-Pécsvárad–Komló

A Lovászhetény-Pécsvárad játékosait sokáig az aranyérem megszerzése motiválta, de lassan ott tartunk, hogy már az ezüstérem elcsípése is nagy bravúr lenne. Pláne úgy, hogy a huszonharmadik forduló szombati játéknapján a győzelemmel hangoló Komló érkezik majd, így ezúttal sem számíthat sétagaloppra Varga László együttese. Mindenesetre a tabellát látva a két csapat között komoly szakadék van, így az sem lenne meglepő, ha kijönne a különbség.

Nem is olyan rég még az aranyéremért küzdött a Lovászhetény-Pécsvárad, de most már az ezüstéremért is meg kell majd izzadni.

Fotó: Löffler Péter

Április 21., vasárnap, 17.00

Villány– PTE PEAC II.

Egyértelműen Villányban rendezik a forduló legjobban várt mérkőzését, ugyanis a 2024-es naptári év egyetlen veretlen együttese, a PTE PEAC II. a listavezető vendégeként bizonyíthat. A pécsi klub egy sikeres városi derbivel hangolt (3–0 PVSK), míg az éllovas gól nélküli döntetlennel zárt legutóbb (Lovászhetény-Pécsvárad 0–0), így a védekezéssel jelenleg egyik oldalon sincs probléma. A két fél idei egymás elleni ütközetei nem okoztak csalódást: még szeptemberben 1–1-es döntetlen született Villányban, október végén viszont Kósa Zoltán legénysége mindhárom pontot elvitte Pécsről, ráadásul kétgólos hátrányból felállva, a kilencvenkettedik percben szerzett győztes találattal (2–3). Na de az elmúlt hónapban visszavágott Molnár Gábor alakulata (4–1), így már csak ezekből is kiindulva, gyakorlatilag lehetetlen megjósolni, hogy mit hoz majd a vasárnap délutáni rangadó.

Kósa Zoltán, a Villány vezetőedzője: – Jobb arcunkat kell mutatnunk, mint az elmúlt héten! Jó csapat a PEAC, gyors mérkőzésre számítok, sok góllal. Persze remélem, hogy mi rúgunk többet!

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Sikerült a képzeletbeli dobogóra fellépnünk, ami hitet és önbizalmat kell, hogy adjon egy ilyen nehéz idegenbeli mérkőzés előtt. Egyértelmű célunkká vált, hogy érmet szerezzünk idén. Bár az erőviszonyok nem mellettünk szólnak, a srácok bizonyították már több alkalommal ebben a szezonban, hogy bárki ellen fel tudják venni a kesztyűt. Kellő tisztelettel, de nem feltartott kezekkel fogunk Villányba utazni.

Április 21., vasárnap, 16.30

Bóly–PVSK

A városi derbi után egy éremre pályázó alakulathoz látogat Schneider Gábor együttese, így természetesen most sem a sereghajtó az esélyes. Talán ez némi könnyedséggel szolgálhatna, de idén gyakorlatilag folyamatosan az esélytelenek nyugalmával száll harcba a PVSK, az utolsó helyről mégsem tud elmozdulni. Ezzel szemben a Bóly három vereség után ismét diadalmaskodott, ez pedig talán lendületet adhat még Horváth Dávid brigádjának a szezon hátralévő részére.

Nagykozár–Siklós

A Nagykozár háza táján talán már nem is emlékeznek arra, hogy milyen érzés meccset nyerni. Legutóbb februárban ünnepelhetett Takács Lajos alakulata, azóta viszont nincs sok sikerélmény. Sőt, sokáig elképzelhetetlennek tűnt, de könnyen lehet, hogy még a sereghajtó PVSK is előkelőbb helyen végez az idény végére. Ezzel szemben az elmúlt időszakban a Siklósnál ugyan becsúszott két fiaskó, de Bíró Ferenc remekül összerakta a társaságot. Az éremszerzés idén még nem lehet reális cél, de ez a szezon kiváló alapot nyújthat ahhoz, hogy a jövőben a Siklós is a dobogós helyek egyikéért harcoljon, hiszen hatalmas potenciál van ebben az együttesben.

ÉRdemes megjegyezni, hogy néhány együttes hétközben a Baranya Vármegyei Kupa nyolcaddöntőjében bizonyíthatott. Az eredmények ITT megtekinthetőek.



Góllövőlista

23 gólos: Gellén Dávid (Villány TC).

20 gólos: Wiesner Szabolcs (Villány TC).

13 gólos: Szentes Krisztián (Lovászhetény-Pécsvárad KFT).

10 gólos: Nagy Zsombor (Bólyi SE).

8 gólos: Miltner Szabolcs (PTE PEAC II.), Városi Viktor (Sport36 Komlói Bányász).

7 gólos: Reith Renátó (Lovászhetény-Pécsvárad KFT).

6 gólos: Bognár Botond (Sport36 Komlói Bányász), Dankó Bálint (PTE PEAC II.), Kardos Szabolcs (Sport36 Komlói Bányász).

Labdarúgó vármegye I.