Mindhárom baranyai NB III.-as labdarúgóegyüttes hazai pályán lép majd pályára vasárnap 17 órakor, de különböző esélyekkel.

A veretlen Szentlőrinc SE a szekszárdi döntetlent követően sebzetten lép majd pályára a hatodik helyezett Ferencváros II. ellen, azonban semmivel nem lesz könnyebb dolga, mint egy hete. Ráadásul a négy pont hátrány az Iváncsával szemben komoly nyomásként hathat Novák Zsomborékra. Kötelező a siker a zöld-fehérek ellen, ha tartani akarják a tempót, viszont azt soha nem tudni, épp milyen erőt fog képviselni az ellenfél.

A Mohácsi TE 1888 együttesének az idény legjobb teljesítményét kell pályára vinnie, ha szívességet akar tenni a megyei riválisnak. A piros-fehérek az éllovas Iváncsát fogadják, amely nyolc meccses győzelmi szériáját növelné Baranyában, s megmutatná, hogy nem fogja kiengedni kezéből a vezetést. Péter József együttesétől ezen a mérkőzésen egy iksz is bravúr eredmény lehet.

A kieső helyen álló PTE-PEAC számára most egy nagy lehetőség jött el. Az egyik közvetlen riválist, a Szekszárdot fogadja, s ha sikerül nyernie, akkor kettővel meg is előzheti. De nem csak egyet ugorhatnak felfelé a tabellán Kardos Ernő tanítványai, hiszen a Mohácsot is kikerülhetik, ha a piros-fehéreknél a papírforma évrényesül.