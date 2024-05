Kitartott azt követően is a PMFC lendülete, hogy a Pápa ellen korábban már bebiztosította bajnoki címét a női labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában, s ezzel jogot nyert, hogy a következő évben az élvonalban szerepeljen.

A piros-feketék az idény utolsó fordulójában a PVSK-hoz látogattak, ahol konkrétan rádupláztak a városi rivális ellen szerzett góljaikra. Korábban a kupában és a bajnokságban is 7–0-ra nyertek a Vasút ellen, most egészen 14-ig elmeneteltek.

A PMFC elképesztően határozottan nyerte meg újonc évében a másodosztályú kiírást. Az első meccsen szerzett egy pont után a következő 21 találkozón minden egységet begyűjtött, s tette ezt gólzáporos összecsapásokon, hiszen 175 találattal fejezte be az évet, miközben csupán hatszor rezdült meg a hálója.

A liga legjobb gólszerzőjét is a jobban záró pécsi együttes adta, a 17 éves Égi Barbara 57 találatig jutott, még a keleti csoport győztesét is 18-cal megelőzte.

PVSK–PMFC 0–14 (0–5)

Női labdarúgó NB II., Nyugat, 26. forduló.

Gólszerzők: Gyánó (11., 22., 57.), Turi (12., 24.), Égi B. (31., 73., 85. - a másodikat büntetőből), Bocz (48., 79.), Bódis L. (50.), Nyéki (60.), Hajdu B. (72.), Kőmíves (88.).

Bolboaca Augustin, a PMFC vezetőedzője: – Gratulálunk mindenkinek, nem kis teljesítmény veretlenül zárni egy bajnokságot. Külön büszkék vagyunk arra, hogy ismét két, 15 esztendős akadémistánk tudott bemutatkozni a felnőttek között.