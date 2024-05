Juhász Dorka négy ponttal, négy lepattanóval és egy assziszttal vette ki a részét a Minnesota Lynx szombati hazai sikeréből az észak-amerikai profi női kosárlabdaligában (WNBA). Az olasz Famila Schióval bajnoki ezüstérmet nyert magyar erőcsatár, Juhász Dorka most tért vissza a csapathoz, és a New York Liberty ellen már pályára is lépett, több mint 17 percet játszott a 84–67-re megnyert mérkőzésen.

A 24 éves válogatott kosaras tavaly mutatkozott be a WNBA-ben. Első szezonjában 38 mérkőzésen átlagban 6 pontot, 6.5 lepattanót és 2.6 gólpasszt ért el, s az idény végén beválasztották liga újonc ötösébe. A Lynx négy meccsen van túl az alapszakaszban, egy vereség mellett ez volt a harmadik sikere.