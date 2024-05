Nem viccelt az Ultras Komló, amikor az Eger érkezésekor kifeszítette az „Üdv a pokolban!” feliratot, majd a lánkok is felcsaptak, s előbújt közülük a legmélyebb bugyrok bányásza is, hiszen végig ebben a szellemiségben űzte csapatát. Nem is tehetett mást a Carbonex-Komló együttese, minthogy kőkemény védekezéssel válaszolt, azonban az egriek sem hátráltak, közel négy percig nem is esett gól. Sajnos a jeget a vendégek törték meg Száva találatával, de erre Bogdanic azonnal felelt.

Jerkovicék nem tudták bebiztosítani a Komló jövőjét

Fotó: Laufer László

Az óriási hév belevitte néhány korai hibába a Komlót, de a 13. percben Urbán egalizálása, majd vezető gólja robbanás közeli állapotba forrósította a hangulatot. Ezt pedig hiába próbálta Tóth Edmond lehűteni egy időkéréssel, játékosai egyre több rizikós passzt vállaltak, amit gyönyörűen csentek le a levegőből a bányászok, s elindították volna lefelé a lejtőn ellenfelüket, de az magára talált és megkapaszkodott. Így a szünetre csak egy találat volt a különbség.

A fordulás után egalizált az Eger, de Szöllősi újra belökte a csillét, s az tovább robogott a biztos élvonalbeli tagság felé.Egy három gólos előnyt a hajráig tartani tudott a Bányász, de az utolsó öt percnek már újra egyenlő állásnál futottak neki, s a záró pillanatokig csak feszült a húr. Az utolsó támadásnál Bogdanic kezéből kicsúszott a két pontot érő labda, így az Eger le tudta pörgetni a másodperceket, s iksz lett a vége. A Komló sorsa, így a PLER-Budapesttől függ, ha a fővárosiak ikszelnek a Csurgó ellen, akkor a Bányász kiesett az élvonalból.

A mérkőzést követően ismét elszabadult a pokol, a feldühödött szurkolók mindenkinek a fejét követelték, Katzirz Dávidot is úgy kellett elrángatni, hogy ne kezdjen konfrontációba velük, de a Marosán György és Szögi Balázs is megkapta a magáét.

Carbonex-Komló–Eger 27–27 (16–15)

Férfi kézilabda NB I., 26. forduló. Vezette: Bíró Á, Kiss O. Komló, 1100 néző.

Komló: MERKOVSZKI 1 – Urbán 4, Bogdanic 3, Vekic, Rotim 3, JERKOVIC 4, Menyhárt 4 (2). Csere: Granic (kapus), SZÖLLŐSI O. 4, Ács P. 1, Váczi 3 (2), Varga Sz., Melnicsuk. Vezetőedző: Marosán György.

Eger: Ágoston – Maracskó 2, Nastaj 1, Zennadi 2, TÓTH K. 5, Oliveira 2, SZÁVA 4. Csere: MARCZIKA (kapus), Tóvizi, Döme, Kiss G., BOROS 6 (3), LEZÁK 5 (2), Kavin. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Kiállítás: 12, ill. 16 perc.

Hétméteres: 7/4, ill. 6/5.