A legutóbbi forduló végén már ünnepelhetett a PMFC női labdarúgócsapata, hiszen a Pápa elleni győzelemmel bebiztosította bajnoki címét az NB II. Nyugati-csoportjában. Ez a siker zsinórban a huszadik győzelme volt az együttesnek, az utolsó fordulóban ezt toldaná meg eggyel a városi rivális PVSK ellen.

Erre jó esélye is van a piros-feketéknek, ami kiderül a tabellára ránézve, de az egymás elleni korábbi eredményekből is. A bajnokságban és a Simple Női Kupában is 7–0-ra nyert a PMFC.

Bolboaca Augustin együttesátől azért is óriási dolog ez a teljesítmény, amit az egész évben letett, mert 18,75 a csapat átlagéletkora. Öt-öt 15 és 17 éves labdarúgó is van a keretben, sőt, a fiatalabbak közül is mindenki kapott lehetőséget, Máté Nóra pedig rendszeresen tagja volt a piros-feketéknek. Az idősebbek, tehát a 17 esztendősök közül Égi Barbara 54 góllal az egész osztály gólkirálynője lesz, ha csak nem történik valami csoda a záró fordulóban. A legnagyobb esélye Fekete-Bernhardt Barbarának van a felzárkózásra, hiszen a Csepel azzal a Martonvásárral játszik az utolsó fordulóban, amelynek a PMFC 42-t lőtt egy meccsen. Igaz, így is 32 találatot kellene minimum szereznie a riválisnak, hogy letaszítsa a trónról Égit.

Egyébként a Vasút együttese sem sokkal idősebb a városi riválisnál, 22,5-re jön ki az átlagéletkor úgy, hogy a keret két labdarúgója már az ötvenedik születésnapján is túl van.

Visszatérve a pécsi rangadóra, amely az idényt zárja, mindenki biztos lehet, aki bejegyzi a naptárába, hogy ott legyen, az két harcos csapatot fog ezúttal is látni. A Vasút meg akarja majd mutatni, hogy a korábbiaknál többet is tud, míg a PMFC szépen akarja lezárni ezt a csodálatosan sikerült évét. Egy győzelemmel pedig bizossá válhat, hogy a Keleti-csoport bajnoka, a Budapest Honvéd sem tud több pontot szerezni a piros-feketéknél, hiszen fővárosiak egy meccsel a vége előtt egy ponttal hátrébb vannak, a Salgótarjántól kaptak ki egyszer.