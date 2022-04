Ingatlanbazár 3 órája

A hét pécsi ingatlana: na, így kell befotózni egy csodás lakást!

Ha 98 millió forintért kínálunk lakást - meg persze akkor is, ha nem - a profin befotózott lakás, ingatlan képei kiemelten vonzóak lehetnek. Jöjjön egy igényes szépség, amelyben az apró részletekre is gondosan odafigyeltek. Ahogy az eladó ingatlan fotóira is.

“Pécsett, a Hunyadi úton, a Pálos templom alatt, - egyedülálló 360 fokos panorámával,

- nappali + 3 szobás,

- 85 m2-es lakás,

- 94 m2-es panorámás körterasszal,

- 5 lakásos társasházban kitűnő állapotban eladó.

- Az ingatlanhoz 3 db gépkocsibeálló (teremgarázsban) tartozik, melyet a

vételár tartalmaz!

- A lakás rendkívül világos, minden szobából rendelkezik

teraszkapcsolattal.[...]

- Az ingatlan a II. emeleten található, itt már csak ez az egy lakás van.

- A háznak közös kertje növényekkel beültetett.

- Mivel nem közvetlenül a főúton helyezkedik el az ingatlan, ezért szobái

kifejezetten csendesek.

- A nappaliból és a teraszról is egyedi a panoráma tárul elénk.

- A Széchenyi tér és a Tettye park pár perc sétával elérhető.

- A lakás tehermentes, és akár bútorzattal együtt is megvásárolható. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik