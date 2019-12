A hangulat mindent visz a pécsi adventi vásáron

Nemrég nyílt meg Pécsen az adventi vásár, amely karácsonyig várja a látogatókat. Olvasóinktól is több észrevétel érkezett a vásárral kapcsolatban, így mi is megnéztük a kínálatot.

Számos dicsérő levél érkezett a napokban olvasóinktól az egy hete nyílt, pécsi adventi vásárral kapcsolatban. Egyesek a programok sokszínűségét említették meg, mások a kínálatra tettek elismerő megjegyzéseket. A hangulatra valóban nem lehet panasz, csütörtök délután látogattunk el a vásárba, és a forralt bor illata már akkor bejárta a Széchenyi teret. Többen nézelődnek a bódék között kezükben a gőzölgő pohárral vagy egy frissen sült kürtőskaláccsal. Két egyetemista lány is így tett, Kaposvárról érkeztek, de jelenleg Pécsen tanulnak. Ahogy mondták, minden évben eljönnek ide, hiszen annyira jó a hangulat. A kürtőskalács sosem maradhat el, esténként pedig egy pohár forralt borral melegítik magukat.

Kétségtelen, hogy az étel- és italárusok a legnépszerűbbek, de a kézműves termékekből is nagy a kínálat, a bögréktől kezdve az ékszereken keresztül egészen a gyerekjátékokig. Nézelődés közben az egyik eladóval, Takács Attilával elegyedtünk szóba, aki szappanokat árul. Elmondása szerint vannak törzsvásárlói, akik itt is felkeresik, hogy maguknak szerezzék be a termékeket, de sokan vásárolnak ajándékba is a kozmetikumokból. Beszélgetésünk közben feltűnt, hogy nála bankkártyával is lehet fizetni.

– Én voltam az első, aki bevezette ezt, most már több helyen is lehetséges – mesélte Takács Attila. – Sokan nem hordanak magukkal készpénzt, automata csak egy van a környéken, ott mindig nagy volt a sor, ezért láttam, hogy szükség lenne bevezetni a kártyás fizetést.

Az árusok mellett szinte folyamatosan vannak programok is a téren, tegnap a Mikulás jött el látogatóba. Aki lemaradt róla, az se csüggedjen, hiszen ma egykor is eljön, méghozzá Lunával, a lámájával együtt.