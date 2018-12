A szűk elitben a PTE a világ zöld egyetemeit rangsoroló listán

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idén a 140. helyre került a regisztrált 719 egyetem között a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán. A tavalyi eredményhez képest ez 39 pozíciónyi előrelépést jelent a pécsi egyetem számára, és ezzel a második „legzöldebb” magyar egyetem az összevetés szerint.

A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A „Zöld Egyetem” gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését.

Míg a felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, ehhez képest idén már 81 ország 719 felsőoktatási intézménye mérettette meg magát. Jól látszik az objektív mérőszámokon alapuló rendszerben a Pécsi Tudományegyetem folyamatos fejlődése, hiszen míg 2016-ban a 355. volt a listán, innen ugrott tavaly a 179. helyre, idén pedig ezt a teljesítményt is meg tudta fejelni Magyarország első egyeteme közel ezer ponttal, ami már a 140. helyet jelenti.

A lista szerint a világ “legzöldebb” egyeteme – megőrizve ezzel tavalyi elsőségét – a holland Wageningen University & Research, amelyet a brit University of Nottingham, majd a University of California Davis követ.

A frissen megjelent rangsor elérhető a http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/ honlapon.

