Az önálló életre készítenek fel

A dolgozni és felépülni akaró pszichés problémával küzdő embereken segít a TámogatLak, hogy betegségük mellett teljes életet tudjanak élni.

– 18 férőhellyel három szolgáltatási helyen működünk. Intézményünk határozott idejű lakhatást biztosít, ami egy komplex rehabilitációs program része. Célunk, hogy klienseink önállósághoz szükséges képességeit fejlesszük, hogy képesek legyenek hosszú távon jövedelmet biztosító munkát vállalni. A támogatott lakhatásba olyan tartós pszichiátriai betegséggel élők kerülhetnek, akik együttműködnek kezelőorvosukkal, és van motivációjuk, személyes céljuk, a segítők ugyanis ezek megvalósulása felé kísérik a lakókat. Egyéni cél bármi lehet, van, aki saját lakást szeretne, más a családi kapcsolatai rendezésére törekszik – mondta el Benkő Eszter, a TámogatLak intézményvezetője. – Az intézmény aktív kapcsolatot tart fent a különböző egészségügyi és szociális szolgáltatókkal, közösen segítve a lakókat a felépülésükben.

Ez egy új, speciális ellátási forma, amire a krónikus mentális betegséggel élőknek lehet szükségük – hangsúlyozta Dr. Kovács Attila pszichiáter szakorvos, a Sotéria Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A rehabilitáció sikeréhez a motiváció mellett az együttműködési hajlandóságra és a tartós társas együttélésre való képességre is szükség van.

A pécsihez hasonló működési formára kevés példa van az országban, pedig nagy szükség lenne rá. Ezt mutatja az is, hogy a TámogatLak munkatársait nemcsak a megyéből, hanem olykor az ország másik feléről is megkeresik.

A program lényege az autonóm életre való felkészítés. A beteg megkapja azt a segítséget, amivel nemcsak elkerülheti a szociális otthoni elhelyezést, hanem – ideális esetben – egy idő után már a TámogatLakra se lesz szüksége.

A legfontosabb, hogy az ember fel akarjon épülni

Szabolcs most 37 éves, hét hónapja lakik a TámogatLak házában. Előtte már több helyen is kezelték, Gyulán, Pécsen, majd a szigetvári kórházban, és onnan került az intézménybe.

– Ez a ház menedék azoknak az embereknek, akik egyrészt vágynak a világba, de szeretnek magukba zárkózni, hiszen itt megszokhatják a társas létet – vélekedett Szabolcs. A férfi jelenleg két helyen is dolgozik, az egyiknél négy, a másiknál hat órás munkában karbantartóként és portásként. Éppen aznap, amikor beszélgettünk vele, ajánlották fel neki az egyik helyen a teljes munkaidős állást, aminek nagyon örült. Elmesélte, hogy mindkét munkában vidám a kapcsolata a kollégáival. Jól ismerik egymást, és olykor már a munkatársai fogják vissza, hogy ne hajtsa túl magát.

– Pszichiátriai betegséggel nehezebb alkalmazkodni, de a legfontosabb kérdés, hogy az ember akarja-e – hangsúlyozta Szabolcs. – Pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz, és ehhez kapunk itt segítséget.