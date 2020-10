Baranyában is megállt az élet 30 éve – Így zajlott a taxisblokád

Harminc évvel ezelőtt, 1990. október 25. és 28. között az ország közelmúltbeli történelmének legnagyobb volumenű tiltakozása, a taxisblokád bénította meg hazánk közlekedését.

A sebtében bejelentett, október 26-án életbe lépő 65 százalékos benzináremelés ellen fellépve, a nemtetszésüket kifejezve a taxisok és magánfuvarozók megbénították a közlekedést a közutakon az ország nagy részében, így Baranyában is. A tiltakozó mozgalom október 28-án az Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkavállalók, a munkaadók és a kormány közötti kompromisszumos megállapodással ért véget. A helyzet pattanásig feszült volt, de mind a rendőrség, mind a honvédség vezetői kijelentették, nem kívánnak erőszakhoz folyamodni.

Jelen sorok szerzője még kilencéves gyerekként élte át az eseményeket, nem messze Baranyától, a szomszédos Tolna megyében. Élénken él az emlékezetemben, hogy soha nem látott alkalom nyílt arra, hogy a 6-os számű főútra kimenjünk focizni, mondván ilyenre máskor úgysem lesz majd lehetőség. A taxisblokád mára már a történelmünk része, és valóban azóta sem volt alkalom arra, hogy a 6-os úton rúgjuk a bőrt…

Baranyában és Pécsen is megállt az élet

Október 26-án még csak az előszelekről számolt be a korabeli Dunántúli Napló. Hatalmas sorok alakultak ki a pécsi benzinkutaknál, csütörtök reggel a Pécsváradi úti Shell-kútnál is kifogytak a 92-es oktánszámú benzinből – mindössze néhány óra alatt.

A kétségbeesetten üzemanyagért sorbanállók között bosszankodva mondták az emberek: „Ma teljesen mást mondanak, mint tegnap reggel. A tv cáfolta, de újabban mást lehet hallani.”

– Mindig így volt ez, nem mondanak semmit. Az embert pedig a szorongás, a nyomasztó érzések töltik el az áremelések körüli titokzatosság miatt – csóválta szomorúan a fejét egyikük.

Egy másik sommásan csók így szólt:

– Az igaz, hogy követni keli a világpiaci árakat, de ilyen fizetések mellett ekkora emelést, — borzasztó lesz . . .

A szombati lapszám címlapján csak a taxisblokád volt a téma Pécs blokád alatt címmel indult az oldal. Megbénult a helyi és a távolsági közlekedés, zavarok keletkeztek a postai szállításban, távközlésben.

A magántaxisok, magánfuvarozók kezdték a péntek reggeli órákban a Pécs életét megbénító utcaelzárásokat, majd a velük szimpatizálók folytatták. Elérte a hullám később az egész megyét, ahol éppen lehetett – és volt annyi gépjármű – zártak utakat, fő közlekedési csomópontokat. Sok ember nem ért el munkahelyére, fél-, negyedüzemben termeltek üzemek-gyárak, zavar volt az ellátásban, időnként katasztrofálissá vált a telefonálási helyzet.

A szigorú gyűrűkön időnként lazítottak a taxisok; a dolog természetéből adódóan átengedték minden további nélkül a mentőket és a tűzoltóság gépkocsijait, valamint a rendőri járműveket.

Sajátos igazoltatással pedig mindazokat, akiknek úgymond halaszthatatlan útjuk volt: az orvosokat, kórházak dolgozóit, s időnként a sajtó képviselőit is. Továbbá igyekeztek azon, hogy a kereskedelem ne bénuljon meg teljesen, így a kenyérszállító, tejszállitó járművek is eljuthattak célállomásukig. Egy idő után a posta is megkapta az engedményt: indulhattak a levelek, újságok és nyugdíjak … Mindenesetre sokféleképpen értelmezték a szabad út nyitását, időnként az egyik blokád engedett, a másik nem.

Frontvonalban jártunk – így írt az újságíró a helyzetről Mintha háborús frontvonalban jártunk volna tegnap reggel 7-től 9-ig Pécs peremén. Igazoltatás, inzultus, haragos, mogorva arcok. Ha nincs velünk a Kockás taxitól az egyik szervező, akkor nem jutunk át egyik kocsi-blokádon sem. Vittünk egy belgyógyász orvosnőt, hogy eljusson az uránvárosi rendelőbe. Láttuk a Petőfi utcai iskola növendékeit, akiknek a diákbuszát nem engedték át a vásártéri többszörös blokádnál. Több blokádnál élelmiszer- és élőállatszállító járművek vesztegeltek. Ekkor még a dugóba szorult emberek jópofáskodtak, egy hatalmas sétáló utca lett az égési pécsi belváros. Feszültség inkább a rendezők arcán látszott. 10 óra körül keményen szólt egy telefonáló a Dunántúli Napló szerkesztőségébe, hogy délben nyolc különböző helyen bomba robban. 11 óra körül a Pannon Volán pécsi helyi járatának szakszervezete és munkástanácsa írásos kiáltványt hozott be. Eszerint, ha erőszakosan eltávolítja a hatóság az utakat vagy 10- 15 ponton lezáró taxisokat, akkor helyükbe a buszsofőrök lépnek. Dél tájban már nem jöttek panaszos hívások, mert javult a belvároson kívüli részek áruellátása. A taxisok nem tágítottak és blokádot vontak szerkesztőségünknél lévő alagút elé is.

Mohácson késelni akartak

A mohácsi tudósító is a blokádokról jelentkezett. A botrányra nem kell sokat várni. Cébén jelentik, hogy a kölkedi úton egy taxist megkéseltek – később kiderült, hogy „csak” a levegőben villogott a kés, a személyszállító kisiparosnak semmi baja, tán még karcolás sem érte. A Bútorgyárnál viszont egyik kollégája rosszabbul járt: a feldühödött utazók árokba fordították kocsiját. – Nyugodtan megírhatod, hogy végigcsináljuk – mondja az egyik tehertaxis.

Szombaton szinte óránként változott a helyzet

A péntek esti megállapodás, mely a megyei operatív bizottság és a taxisok képviselői között született, már aznap éjjel megkérdőjeleződött, hiszen a személyszállítók és a teherfuvarozók egy része nem fogadta el az egyezség azon pontját, mely szerint a városon belüli blokádokat fel kell szabadítani.

Szombaton délelőtt 11 órakor – bár a helyi járatú buszok már jártak —, a városból kivezető utak, csakúgy, mint előző délután, a taxisok felügyelete alatt álltak. Óránként csupán 15 percnyi ideig engedték át a forgalmat, ebéd után viszont ez is változott, 14 órától újra élt a totális blokád, mi több, a helyi járatok is leálltak.

Vasárnap este eljött a végjáték

Vasárnap főként a nyugalom vált a jellemzővé a baranyai városokban. A közelgő halottak napja miatt az emberek a temetők felé vették az irányt. A korábbi zárópontokat megnyitották, mindenfelé lehetett már valamilyen szinten közlekedni. Maximum félpályás lezárások nehezítették az átjárást.

Vasárnap éjjel az országos megegyezésnek megfelelően Baranyában is befejeződött a taxis-demonstráció. Hétfőtől kezdve az élet visszatért a rendes kerékvágásba. A kormányzat döntése után a blokádokat az utakon megszüntették, újra megindulhatott a termelés, s a buszok is menetrend szerint jártak. Kedd reggeltől a legutóbbi áremeléshez képest, oktánszámtól függetlenül valamennyi benzinfajta 12 forinttal kevesebbe került.