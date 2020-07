Folytatódik a Zrínyi Vár felújítása, letették az alapkövet

Több mint 1 milliárd forintból újul meg a szigetvári vár. A tervek szerint jövő nyárra a régi belső vár területe és a kazamata sor teljesen más képet mutat majd, valamint egy új jegypénztár is kialakításra kerül. A rekonstrukció során arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy új közösségi és kiállító teret hozzanak létre, ahol akár konferenciákat is lehet tartani.

Egyszerre soha ekkora összeg nem érkezett még a szigetvári vár fejlesztésére – A magyar kormánynak és Orbán Viktor miniszterelnöknek is szívügye Szigetvár, ezért kerülhetett most sor arra, hogy az évtizedek óta várt felújítás első üteme elkezdődhetett. Azt gondolom, hogy a felújítás utat nyit abba az irányba, hogy Nemzeti Emlékhelyünk, a szigetvári vár méltó helyére kerüljön és Zrínyi örökségét tovább ápoljuk – mondta Nagy Csaba. Szigetvár országgyűlési képviselője a pénteki alapkőletételen hangsúlyozta: jelenleg évente 35 ezren látogatják a várat, de a beruházással ez a szám is növelhető. A parlamenti képviselő kitért arra is, hogy Szigetváron nemcsak a vár újulhat meg, hanem a Kaposvár-Szigetvár közötti kerékpárút, valamint az M60-as autópálya folytatásának előkészítése is jó ütemben halad.