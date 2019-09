Idén is több helyszínen élhetünk a tudománynak

Elindult a Kutatók éjszakája, tizenkilenc pécsi, valamint további négy vidéki helyszínen, több mint 250 programmal várja a mai napon is az érdeklődőket. A Kutatók Éjszakája ingyenes programjaira minden korosztályt várnak látogatóként.

Megtartották a Kutatók Éjszakája első napját, amely a Pécsi Tudományegyetem tizenkilenc pécsi, valamint négy további vidéki helyszínén kapott helyet. A PTE immáron tizenkettedik éve mutatja be érdekes, izgalmas, olykor meghökkentő programok keretében a tudományos módszereket és eredményeket, és hozza közelebb a tudósokat, kutatókat mindenki számára érthető, élvezhető és szórakoztató formában.

Míg a Természettudományi Karon a sokéves hagyománynak megfelelően kinyíltak a laborajtók, és személyesen lehetett találkozni a kutatókkal és találmányaikkal. Addig a Bölcsészettudományi Kar programkínálata kihagyhatatlan ajánlatot adott azoknak, akik szívesen vizsgálják az őket körülvevő világot többféle szemüvegen keresztül.

A Műszaki és Informatikai Kar campusán rendkívül izgalmas programokkal, előadásokkal várják az érdeklődőket. Szó volt többek között a Solar Decathlonon több díjat is elnyert innovatív házról, megtekinthették az Egyetem 3D-s nyomtatóközpontját, sőt a Hauni Technológiák Tanszék jóvoltából egy 3D-s Laser Scanner bemutatóra is sor került. Emellett drónokkal is találkozhattak a résztvevők. Az Egészségtudományi Karon pedig szabadulószobák, szűrőállomások és testszkenner is várta az érdeklődőket. Azonban a fiatal diákok körében a legnépszerűbb a slime készítés volt, amihez nem kell más, mint ragasztó, borotvahab és egy kanálnyi titkos hozzávaló.