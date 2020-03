Így vélekednek a pécsi diákok a járványról

A kialakult járványügyi helyzetről mindenkinek van véleménye. Dávid Zsófia, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 9.-es tanulója a diákok álláspontját tolmácsolja.

– Olyan, eddig nem tapasztalt dolgokkal kell szembesülnünk, amelyek újak nekünk és talán egy kicsit rémisztőek is. Fontos megértenünk, hogy most már nemcsak a saját, hanem mindenki, főleg az idősek életével is játszunk. Éppen ezért nagyon fontos betartanunk az óvintézkedéseket, hiszen csak így tudjuk lassítani (megállítani) a vírus terjedését.

Új kihívásokkal kell szembenézniük:

– Március 13-án délután még úgy jöttünk el az iskolából, hogy hétfőn reggel találkozunk. Azonban este jött az, amire számítani lehetett, de mi mégis reméltük, hogy erre nem kerül majd sor. Ekkor értettem meg igazán, hogy mennyire komoly ez a helyzet. Határozatlan ideig nem találkozhatok a barátaimmal és a tanáraimmal sem. Ez nagyon rosszul esik, mivel eddig szinte minden nap találkoztunk, együtt tanultunk, beszélgettünk, és most hirtelen, szinte egyik napról a másikra azzal kellett szembesülnünk, hogy akár hónapokig nem találkozhatunk, nem láthatjuk egymást. Több osztálytársamnak is nagyon hiányoznak a reggeli ölelések, beszélgetések, hülyéskedések. Néhányuk ráadásul egyedül van otthon, mivel a szülei dolgoznak, így nekik még rosszabb, hiszen még társaságuk sincs.

S néhány gondolat Zsófiától a digitális oktatásról:

– Nekem mindig is fontos volt a tanári magyarázat, ezért nehéz lesz megszoknom, hogy legtöbbször egyedül kell feldolgozni az anyagot. De nem kell reggel öt órakor felkelnem és egy órát buszozni Pécsre, hogy elkezdődjön a tanítás. Néhány barátom úgy gondolja, hogy így kicsit nehezebb lesz a kapcsolattartás, valamint nem biztos, hogy a kérdéseire rögtön választ kap, mint az órákon. Ezeket leszámítva kíváncsian várjuk, milyen a digitális felületen való oktatás.