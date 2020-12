Jótékony motorosoktól érkeznek az ajándékok

Mikulás ünnepe és a motoros gurulás szinte elválaszthatatlan egymástól a baranyai megyeszékhelyen, december 6-a körül a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület szervezésében a jótékonykodó motorosok – természetesen Télapónak, angyalnak vagy éppen krampusznak öltözve – bejárják a várost, hogy megajándékozzák a kisgyermekeket.

Idén a gurulás sajnos elmarad a járványhelyzet miatt, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szervezők lemondtak volna az adományozásról.

Most is várnak könyveket, írószereket, játékokat, ruhákat, csokit, és bármit, aminek örülhetnek a rászoruló gyermekek. A jótékony ajándékokat december 3-ig adhatjuk le Pécsen a Motobox Motoros Áruházban, az Enduro motoros boltban, a Red Baron motorkereskedésben, valamint a HappySkin boltjában. Villányban pedig szintén csütörtökig várják a kedves felajánlásokat Gere Tamás és Zsolt Pincészeténél és a Vitényi Pincénél.

Szépen gyűlnek már most is az adományok, aki csak teheti, visz valami apróságot. Azonban nemcsak a pécsieket és a környékbelieket mozgatja meg a kezdeményezés, hiszen a minap Kisújszállásról érkezett egy pár az egyik gyűjtőpontra, hogy átadják ajándékaikat. Ez azt jelenti, hogy oda-vissza mintegy hatszáz kilométert utaztak a jó ügy érdekében. Példájuk jól mutatja, hogy az összetartás még ebben a nehéz időszakban is tovább él. A felajánlásokat a hétvégén, vagy jövő hét elején juttatják el a gyermekeknek, ezúttal nem motorral, hanem autóval. Persze nem is a hogyan a lényeg, hanem az, hogy idén is szebbé teszik a motorosok a rászorulók ünnepét.