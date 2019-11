Jubileumot ünnepel hazánk első szülőszállása

Immár 25 éve segíti a beteg gyerekeket és családjaikat hazánk első szülőszállása. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Pécs-Normandia Lions Club közös sajtótájékoztatóján a kezdetekről is szó esett pénteken.

A Lions Club által fenntartott és működtetett Mártírok útjai szülőszálláson elsősorban a Pécsen kezelt tumoros megbetegedésű gyermekek, a PTE Gyermekgyógyászati Klinika egyéb osztályain kezelt gyermekek szülei, a koraszülöttek édesanyjai, és az ortopédiai klinikán kezelt gyermekek szülei lakhatnak a gyógykezelés alatt. Az ingyenes szálláson jelenleg 28 fő elhelyezésére van lehetőség. Az épület mintegy 200 méterre van a gyermekklinikától, így a családok pár perc alatt eljuthatnak a kezelés helyszínére.

Decsi Tamás, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója a szülőszállás jelentőségéről beszélt, Kovács Antal, a Lions Clubot támogató Paksi Atomerőmű kommunikációs vezetője pedig saját példáján keresztül méltatta a klub tevékenységét. Elmesélte, hogy három gyermeke közül a középsőnél idén februárban fennállt a vakbélgyulladás veszélye. Ugyan ők Pakson laknak, de Pécset tekintik a regionális központnak, így ide hozták a fiukat. A pécsi gyermekklinikán csak a dolgozók jóindulatán múlott, hogy ott tudta tölteni az éjszakát beteg gyermekével.

– Az, hogy van ez a szülőszállás ahol nemcsak esetlegesen, hanem szervezett körülmények között akár fél évig is biztosítanak otthont a gyermekek szüleinek, nagyon nagy dolog

– fogalmazott Kovács Antal. Hozzátette: amikor az atomerőmű ide nyújtott segítséget az egyik legjobb helyre küldte a támogatási összeget.

Az ország egész területéről érkeznek

Véghelyi Erzsébet, a Pécs-Normandia Lions Club alapító tagja felelevenítette az elmúlt 25 év eseményit. Mint mondta, a klub 1994-től végezi ezt a feladatot. Az első időszakban még csak négy férőhely állt rendelkezésükre, majd folyamatosan bővült a szállás, 2000-ben pedig felépült az apa-, illetve családos szállás, majd 2009-ben átadták a felújított és kibővített szülőszállás új szárnyát. Az idei év végére az évente igénybe vett éjszakák száma megközelíti az 55 ezret. A legtöbb segítséget igénylő szülő Baranya, Tolna, Zala és Somogy megyéből érkezik, de gyakran más megyékből is igénybe veszik a szállást. Nem ritka, hogy akár több száz kilométerről is érkeznek családok az átmeneti otthonba.

A kis beteg kedvence is elkészíthető

A sajtótájékoztató után néhány szobába is benézhettünk. Azt tapasztaltuk, hogy a szülőszállás felszereltsége megfelel a mai kor igényeinek. Két jól felszerelt konyha áll a családok rendelkezésére, ahol elkészíthető akár gyermekek kedvenc étele is. Hűtőszekrény, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző, mosógép, szárítógép, tv is található az épületben. Emellett wifi és számítógép is a családok rendelkezésre áll. A szülők személyes tárgyaikkal még otthonosabbá teszik a szobájukat, sokszor családi fényképekkel díszítik ki a helyiséget. A gyerekek közül többen betegségükből adódóan gyakran visszatérnek Pécsre kezelésre, így szinte második otthonukként tekintenek a szülőszállásra.