Kézzel varrja a cipőket Fellegvári András

A Baranya Megyei Kormányhivatal „Önindító 2018” programjának egyik résztvevője volt Fellegvári András cipőkészítő. Azóta a saját lábára állt, s néhány hónapja megnyitotta műhelyét.

– Mindig erre a pályára készült?

– Az egyetemi tanulmányaim végén tudatosult bennem, hogy a sok elmélet után valamilyen kézműves jellegű fizikai munkát szeretnék végezni. Budapesten sétálgatva láttam néhány műhely kirakatát, és megtetszettek a termékek, a cipőkészítés. Utánajártam, hogy hol lehet ezt tanulni, és ezzel párhuzamosan elkezdtem a műhelyeket végigjárni, érdeklődtem, hogy hol fogadnának inasként. A cipészképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatot hazánk egyik legnívósabb, nemzetközileg is elismert műhelyében töltöttem. Két évig tartott Budapesten az inas státuszom. Ezután jöttem vissza Pécsre, mert alapvetően mindig is itt szerettem élni. De ekkor még nem főállásban foglalkoztam a cipőkészítéssel. Tavaly novemberben nyílt meg a saját műhelyem a Király utcában.

– Meddig tart, amíg elkészül egy cipő?

– Amikor bejön valaki az üzletbe nagy vonalakban megbeszéljük, hogy mi az elképzelése és egyeztetünk egy időpontot méretvételre. Ekkor a megrendelő az anyagminták közül választ, én méretet veszek, ez alapján készül a kaptafa. Ezután készül egy próbacipő, majd a visszajelzések figyelembe vételével a kész cipő. Jobb esetben két hónap alatt elkészülhet a cipő. A megrendelő kaptafáját megőrzöm az esetleges következő rendelések miatt. Komplexitástól függően nyolcvan munkaóra benne van egy pár lábbeliben.

– A cipőkön kívül mást is készít?

– A fő profilom a hagyományos, varrott technológiával készített cipőkészítés. Emellett nadrágszíjakat, speciális óraszíjakat is készítek. Minden darab megrendelésre készül. Kedvelem az egyéni – anyag, stílus, színhasználat terén – darabokat. A cipők tekintetében főleg férficipőket vállalok, de van néhány női rendelésem is. Az eddigi tapasztalatom alapján a későbbiekben érdemes lenne női cipők készítésével bővíteni a termékpalettát.

– Van kereslet a munkájára?

– A hazai műhelyek a világ élvonalába tartoznak, ez a régió azonban eddig kimaradt ebből a folyamatból. A műhely néhány hónapos működése alapján úgy látom, hogy nagy az érdeklődés a munkám iránt, nagyon sok megrendelésem van. Ez alapján azt mondhatom, hogy Pécsett is van igény a magas minőséget képviselő cipőkre, bőr termékekre.