Öt baranyai település indul a Regattán

Baranyai hajók is versengenek egymással az előfutamban. Kisorsolták az 50 település számára a vitorláshajókat és a sárkányhajó-csoportbeosztást az idei Nemzeti Regattára.

Magyarország településeinek vitorlás fesztiválját már negyedik alkalommal rendezik meg a június elsejei hétvégén Siófokon, az idén megyénkből Pécs, Harkány, Siklós, Orfű és Mohács is megméretteti magát. A sorsolás szerint Mohács a Naprakész, Pécs a Karát, Siklós a Norma, Orfű a Pyxis, Harkány pedig a Carina nevű hajókkal kezdi meg a versenyt az előfutamokon. Mint beszámoltunk róla, tavaly Harkány csapata a harmadik helyezést érte el azzal a Karáttal, amellyel most a pécsiek szállhatnak vízre. Az idei sorsolás további érdekességeket is tartogatott megyénknek, a második előfutamban ugyanis Harkány és Orfű egyszerre száll vízre, remélhetőleg a baranyaiak maguk mögött hagyják – így biztos továbbjutók lehetnek – a gönci, a balatonakarattyai, a budapesti és a makói hajót is. Az orfűi kajak-kenusok a sárkányhajóval remekeltek tavaly, akkor a harmadik helyezést érték el, az idén viszont megyénkből csak Harkány csapata fogja a sárkányhajón is megmérettetni magát.

A Nemzeti Regattán a vitorlásverseny a legénységtől nem igényel komolyabb vitorlázó tudást, hiszen a futamokon egyforma hajókkal versenyeznek a csapatok, illetve a vitorláshajókat szakképzett kormányossal együtt biztosítja a Balatoni Hajózási Zrt., ezzel is megteremtve az egyenlő indulási esélyeket. Minden vitorlásra hétfős települési legénység ül fel a szakképzett kormányos mellett.

Idén is a nevezők 70 százaléka a Balatontól távoli vidékről érkezik, 16 megyéből 50 település vesz részt a vitorlásversenyen és 25 a sárkányhajóversenyben is indul.