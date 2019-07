Súlyos vadbaleset történt a hétvégén Baranyában

Elkezdődött az őzek násza, amikor a őzbak árkon-bokron keresztül hajtja a sutát, aki a legváratlanabb pillanatban ugorhat ki az úttestre. Sajnos a hétvégén súlyos baleset is történt a megyében egy elgázolt őz miatt.

A rendőrség a saját honlapján hívta fel a sofőrök figyelmét, hogy július közepén megkezdődött az őzek nászidőszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak és figyelmetlenebbek, így az autósok számára is nagyobb kockázatot jelentenek.

Olvasónk számolt be róla, hogy a hétvégén egy lakodalomból tért haza éjszaka, amikor Orfű és Pécs közötti útszakaszon öt helyen is meg kellett állni, mert őz állt az útest közepén. Szerencsére ő baleset nélkül megúszta a nem várt találkozást.

Sajnos a hétvégén egy súlyos baleset is történt a megyében vadelütés miatt. Szombat hajnalban egy kamion egy elgázolt őz tetemet került volna ki a 6-os főúton, a martonfai elágazónál. A tehergépjármű vezetője nem vette észre, hogy a mögötte érkező piros Suzuki már a kamion előzésébe kezdett. A személyautó sofőrje, hogy elkerülje az ütközést félrerántotta a kormányt, és emiatt az autó egy útszéli fának csapódott. Információink szerint a sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatokkal az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. Jellemzően az őzek nagy sebességgel ugranak a jármű elé, így a szokásosnál is nehezebb elkerülni a nem kívánt találkozást. A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron a vaddal történő ütközések száma emiatt is növekszik, ezért fontos, hogy ne csak a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott útszakaszokon közlekedjenek óvatosabban a sofőrök, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. A rendőrség közleménye szerint a legveszélyesebb útszakaszok a megye déli részein találhatóak.