Szinte megszokott, hogy a vaddisznók dézsmálnak a kertben

Belterületi vadászatra adott engedélyt a rendőrség a kártékony vaddisznóállomány megfékezésére a pécsi Nagydeindoli utcában és a Középdeindol-hegyhát dűlőben, ugyanis több lakossági bejelentés is érkezett az itt lakóktól. A vadak a gyümölcsösökben okoznak óriási károkat.

Évekkel ezelőtt még több mint húsz gyümölcsfája volt, mára már csak pár maradt – mondta Kozákné Vajna Julianna, a Középdeindol-hegyhát egyik lakója. Mint mesélte, a vaddisznók már sajnos megszokottak itt, hajnalban előfordul, hogy több család is dézsmálja a kiskertek gyümölcseit. Az ágakat letépik, a fák kiszáradnak, sok kárt okoznak. Szomszédja, Horváth József mindig a kutyája ugatásából tudja, megint hívatlan látogatói vannak.

– Több éjjel is figyeltük már őket, volt, hogy reflektorral világítottunk rájuk, de a vaddisznók nem rettentek meg a fénytől, zavartalanul folytatták a lakmározást – mesélte egy másik hölgy. Férje, Sámson László hozzátette, 10-15 méteren belülre merészkednek az állatok, nem lehet velük semmit se kezdeni. Nem csak vaddisznók, sakálok és rókák is gyakori vendégei a lakott területeknek. Ennél idillibb volt – tette hozzá –, amikor nem messze a kert végétől három őz lakott itt. A dűlőben élők már hozzászoktak ehhez éppúgy, mint a puskalövésekhez, amiket előző este is, úgy tíz óra felé lehetett hallani.

A rendőrség a napokban kiadott közleménye szerint a pécsi Nagydeindoli utcában és a Középdeindol-hegyhát dűlőben található elhanyagolt kertekben megtelepedett vaddisznók miatt lakossági bejelentések érkeztek, mert a vadak jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben. A terület nincs közvetlen kapcsolatban vadászható vadászterülettel, ezért a kártékony vadállomány eltávolításának egyetlen módja a vaddisznók belterületi vadászata.

A rendőrség a bejelentések miatt már nem először adott belterületi vadászatra engedélyt, a vadászattal érintett terület a Hosszúcser Vadászegyletnek a Középdeindol-hegyhát dűlő 57., illetve a Nagydeindoli utca 68. szám alatti ingatlan területe.