Tavasszal kezdődhet az új mohácsi bölcsőde építése

Döntöttek a képviselők az új mohácsi bölcsőde kivitelezőjéről, a 112 férőhelyes, a mozi mögött épülő létesítmény kivitelezése várhatóan tavasszal kezdődhet el.

Még Szekó József, Mohács néhai polgármestere irányításával adott be pályázatot új bölcsőde építésére az önkormányzat, amely sikeresnek bizonyult, így már korábban elkezdődhetett a beruházás előkészítése – olvasható a Mohácsi Újság.hu hírportálon. A fejlesztésre azért van szükség, mert a jelenlegi, nyolcvannyolc férőhelyes intézmény nyolc csoportszobája kissé zsúfolt, s tovább már nem bővíthető a létesítmény.

A korábbi döntés értelmében a Deák téren, a mozi mögötti részén épül fel a korszerű, jelenleginél több szolgáltatást nyújtó, tíz csoportban kisgyermekek fogadására alkalmas bölcsőde, ami a szülők részéről gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival egyaránt könnyen megközelíthető lesz.

A képviselő-testület a legutóbbi ülésen már a kivitelezőt is kiválasztotta, a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva egy Mohács környéki vállalkozás nyerte a beruházás lebonyolítására szóló közbeszerzési eljárást.

– Feltételes közbeszerzési eljárásról van szó – tájékoztatta lapunkat Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere –, mivel a beruházás többek között az építőanyagok drágulása miatt többe kerül az eredetileg tervezettnél. Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 800 milliós pályázati forrás nem elegendő. Azt vállaltam, hogy a döntéshozóknál, a megyei közgyűlésnél és a szaktárcánál eljárva igyekszem elérni, hogy a hiányzó összeget is megkapja a város, amire nagyon jó esély van. Az építkezés várhatóan tavasszal kezdődhet, s még 2021-ben be is fejeződhet – mondta az alpolgármester.

A csaknem 1500 négyzetméteres intézmény 112 gyermeknek is férőhelyet biztosíthat. Az akadálymentes bölcsőde a csoportszobák és az öltözők mellett rendelkezni fog játszóházzal, főzőkonyhával, fedett, nyitott terasszal, játszókerttel, kerékpár- és babakocsi-tárolókkal is.

Az ingatlant napelemekkel és korszerű hőszivattyús fűtéssel látják el. Az épület környezete harminc férőhelyes parkolóval, valamint a megközelítést szolgáló utakkal, járdákkal újul meg.