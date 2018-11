Újfajta moziélményt kínál a pécsi Uránia

Manapság minden mozi arra törekszik, hogy minél teljesebb moziélményt nyújtson nézőinek.

Így van ez a pécsi Uránia Moziban is, ahol az évek óta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően most az úgynevezett passzív 3 dimenziós vetítésre állhattak át. Az új rendszert szerdán ünnepélyes keretek között mutatta be Szabó Krisztián, a Kultik ügyvezető igazgatója és Schmid András, a Christie Digital EMEA értékesítési vezetője.

A filmszínház eddig aktív 3 dimenziós technológiával rendelkezett, vagyis a film során a nézőnek egy nehéz, elektronikával ellátott szemüveget kellett viselnie, hogy átélhesse a térbeli élményt. A most bemutatott passzív technológia során viszont a szemüvegen található speciális fényszűrő réteg segítségével alakul ki a 3D-s kép. Emiatt a szemüvegek sokkal könnyebbek, viselésük kényelmesebb. A fejlesztés során a mozi új, ezüst vásznat is kapott, valamint a hangrendszert is korszerűsítették.

Üdítővel és popcornnal a kézben, tehát most már minden kellék adott egy modern moziélményhez az Uránia Moziban is.

