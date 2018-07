Világszerte elérhető a pécsi professzor könyve

A közelmúltban jelent meg dr. Rekettye Gábor egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar emeritus professzorának, és Jonathan Liu, a Regent’s University London professzorának angol nyelven írt műve.

A Pricing – The New Frontier – magyarul: Árak – az új határterület – című nemzetközi tankönyv többek között Japánban, Olaszországban, Franciaországban és az USA-ban is elérhető. A könyv legfontosabb témakörei érintik az árak központi jelentőségét alakító, az árazásra ható nemzetközi trendeket, az árak költségekkel és profittal való viszonyát és a megfelelő árkialakítás módszereit is. Az egyetemi televízió által készített interjúból kiderült, Rekettye Gábort 21 évvel ezelőtt kérték fel, hogy írjon egy könyvet az árakról. Az akkor megírt munkája 1999-ben jelent meg, négy alkalommal is kiadták hazánkban. Ezután gondolkodott el azon, hogy jó lenne a könyvet angol nyelven is kiadni. Évekkel később valósult meg az elképzelése.

Rekettye Gábor pályafutása során dolgozott iparvállalatnál, a külkereskedelemben, a külkereskedelmi diplomáciában és az egyetemi oktatásban is. Munkásságát több szak- és tankönyv is fémjelzi. Érdekesség, hogy új könyvével azonos napon jelent meg magyar nyelvű „Értékteremtés 4.0” című munkája is az Akadémiai Kiadó gondozásában, amely a termékek és szolgáltatások vevőorientált tervezéséről, fejlesztéséről és menedzseléséről szól.