Zente és családja lehet majd a díszvendég

„Kérlek ne álljatok meg itt! A folyamatban lévő liciteket, rendezvényeket vigyétek végig! Szeretnélek megkérni, hogy a többi SMA-val élő magyar kisgyereket és felnőttet hasonlóan támogassátok, mint Zentét” – írta Zente anyukája, amint összejött a felajánlásokból a 700 millió forint, a ritka betegségben (gerincvelő-eredetű izomsorvadás) szenvedő kisfiú kezelésére.

Kosztolányi Zoltán világbajnoki ezüstérmes szakács, aki a Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója, jótékonysági vacsoraestet szervezett volna Zente megsegítésére, aminek bevételét a bükkösdi család részére ajánlották volna fel. Közölte, a vacsoraestet megtartják, a befolyt pénzt más SMA-betegek számára ajánlják fel.

– A cikk megjelenése után megkeresett egy villányi borász és egy pécsi kézműves söröket árusító, hogy ők is beszállnának a rendezvénybe. Az alapanyag (hús, száraz élelmiszer, liszt, fűszerek) támogatásra továbbra is szükség lenne – mondta Kosztolányi Zoltán. – Az esten előre be kell jelentkezni, a helyszínen pénzt nem fogadnánk el. Az összeget az általam kiválasztott öt-hat kis beteg hivatalos bankszámlájára lehet majd utalni, de másokat is lehet segíteni. Ezt kell majd kinyomtatni, és ezzel lehet igazolni, hogy az utalás megtörtént.

Mint megtudtuk, a helyszín már meg van, az üszögpusztai étteremben rendeznék meg október–november egyik péntekén. Egy három-négy fogásos menüsor készülne. A rendezvényt egy ismert tévészemélyiség moderálná, lenne zenekar, és gyermekkórus is. Egy díszfal mellett Insta-fotót lehetne készíteni, amiről emlékplakett készülne, és a vacsoraest résztvevői ezt vinnék haza magukkal.

– A vacsoraestre meghívjuk Zentét és családját, ők lennének a díszvendégek – tette hozzá Kosztolányi Zoltán.