Százhuszonnégyen részesültek támogatásban

A program amellett, hogy értékeket ment, munkahelyet is teremt.

Százhuszonnégy ingatlantulajdonos részesült a Népi Építészeti Program ingatlanok szakmai előkészítésére nyújtott támogatásában; a járványhelyzettől függően hamarosan elindulhatnak az előkészítési és talán még idén a kivitelezési munkák is, amelyek több száz szakembernek is megbízást biztosíthatnak – olvasható a programot koordináló Teleki László Alapítvány közleményében.

A programban országos vagy helyi védettségű épülettel rendelkező ingatlantulajdonosok – magánszemélyek, önkormányzatok, szervezetek, egyházak – nyújthattak be igényt támogatási kérelemre a részlegestől a teljes felújításig. Korábban csak építésre, de idén már az ingatlanok szakmai előkészítésére is lehetett támogatást igényelni.

A programot koordináló Teleki László Alapítvány tervei szerint az építési támogatási kérelmekről szóló felhívást minél hamarabb, de legkésőbb őszig közzéteszi.

A közlemény felidézi, hogy a Kárpát-medence népművészete azért különleges és egyedülálló érték európai és világszinten is, mert ez a terület olyan földrajzi és kulturális metszéspont, amilyen máshol nincsen. Itt ugyanis jelen vannak az európai fejlődés különböző fokozatai: míg tőlünk keletre, a Kárpátokon túlra nem vagy csak elvétve jutottak el a nyugati divatáramlatok, tőlünk nyugatra pedig a korán bekövetkező ipari forradalmak és az urbanizációs folyamatok miatt hamar eltűntek a paraszti emlékek, mifelénk a legutóbbi időkig, a 20. század második feléig jelen voltak.

Ha nem is teljes pompájukban, de viszonylag kompaktan. Ez általában elmondható a népművészetre, ezen belül a népi építészetre is. Ideértve magukat az épületeket, de a paraszti közeg által kifejlesztett különféle építési technikákat is.

Bár a gazdag épületállomány és a hozzá kapcsolódó kézműves tudás az utóbbi évtizedekben rohamos pusztulásnak indult, még mindig bőven van mit megmenteni. A megmentendő, kiemelt értékek közé tartoznak a tájházak is: a Magyarország területén lévő majd 600 tájház mind népi építészeti emlék, ám egy részük forráshiány miatt rossz állapotú. A Népi Építészeti Program egyik célkitűzése a rendkívül értékes tájházállomány felújítása is.

A program amellett, hogy értékeket ment, munkahelyet is teremt: az előkészítő szakaszban akár több száz szakember vehet részt az ingatlanok állapotértékelésében, a felújítások tervezésében, az építési tevékenységgel is járó folyamatok pedig várhatóan közel ennyi építési vállalkozás mesterembereinek adhatnak további munkát az elkövetkező másfél évben országszerte.

A kormány 2018-ban hozta létre a Népi Építészeti Programot népi építészeti értékek megmentésére. Az évi 1,5 milliárd forintból működő programot 2019 óta a Teleki László Alapítvány koordinálja.

Borítókép: illusztráció