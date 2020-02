Botlábúból lettem táncos, a csacsacsa alapjait is megtanultuk

Állítólag táncolni sosem késő megtanulni, így nemrég én is részt vettem életem első társastánc óráján. Az rögtön világossá vált, a technika elsajátításához egy alkalom nem elég, főleg az én botlábaimmal, de a ritmus így is magával ragadott.

Bizonytalanul léptem be a Fordan Tánccentrum egyik nagy termébe. A párok akkor már javában gyakoroltak, mindenki egyszerre mozgott a zene ritmusára.

A korosztály viszont igen különböző volt, a harmincas éveikben járók ugyanúgy részt vettek a felnőtteknek szóló társastánc órán, mint a hetvenhez közelítő szenior korúak. Egy foglalkozás erejéig álltam be közéjük, pontosabban amíg ők ismételték az előző óra lépéseit, én a terem végében Józsa János oktatóval tanultam az alapokat.

A csacsacsa lépései voltak akkor éppen terítéken. Eleinte csak tettem ide-oda a lábaimat, mereven egyiket a másik után, a zenét nem igazán hallottam, csak a mozdulatokra figyeltem. Az oktató pedig kitartóan magyarázott, tanácsolta, hogy próbáljak lazítani, így a végére sikerült begyakorolnom a lépéseket. Ezután párban folytattuk, ami teljesen megzavart, de legalább nem léptem rá a tanár lábára – az apró sikereknek is örülni kell.

Később a slowfox alapjait már a többi táncossal együtt vettem, hiszen azok nekik is újak voltak, ők azonban sokkal hamarabb belejöttek, mint én.

Azonban a tanfolyam lényege nem is az, hogy versenytáncost faragjanak mindenkiből – erre lehetőség lesz a későbbi, haladóbb kurzusokon. A cél az, hogy bárki, akinek táncolni támad kedve, legyen akár teljesen kezdő, itt megtanulhassa a klasszikus társas- és latin-amerikai táncok alapjait. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni, az újak – ahogy én is – az óra elején külön tanulnak, amíg a többiek ismételnek.

Nem kell félni tehát azoknak sem, akik korábban sosem táncoltak, majd itt megtanulnak. Nem is kell ragaszkodni ahhoz, hogy minden lépés tökéletesen sikerüljön, egyszerűen csak élvezni kell a táncot. Azt Józsa János is hangsúlyozta, hogy ez a mozgásforma teljesen kikapcsol, arra a kis időre, amíg a táncteremben vannak a résztvevők, megfeledkeznek a mindennapi problémáikról. A tánc kiváló párterápia is, ezek mellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy jó kondícióban tart. A szavak mellett azonban sokkal beszédesebb volt látni a táncosokat az órán, ahogy felszabadultan mozognak ugyanarra a ritmusra. És akkor még én is elhittem, hogy egy olyan botlábúból, mint amilyen vagyok, igazi táncost lehet faragni.