Külföldi koncertturnén járt az UniCum Laude

A pécsi UniCum Laude Énekegyüttes több nagysikerű külföldi hangversennyel indította a decembert.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Elsején a prágai Szent Henrik templomban léptek fel a prágai Balassi Intézet szervezésében és ezzel a hangversennyel zárult a Kodály-program keretében zajló koncertsorozat, melynek révén Belgrád, Ljubljana, Moszkva és Róma után Prága közönsége is élvezhette a pécsi énekesek produkcióját.

A hazai és a nemzetközi zenei koncertéletben egyaránt aktív énekegyüttes tagjai (Csapó József – kontratenor, Meláth Árpád és Mits Arnold – tenor, Pap Tamás és Kutnyánszky Csaba – bariton, valamint Silló György – basszus) fontosnak tartják, hogy jótékony rendezvényeken is szerepeljenek. Ennek szellemében adtak december 9-én koncertet az ukrán határ közelében fekvő Gyüre községben, azzal a céllal, hogy a református templom jól működő orgonát kaphasson. A „Zenés áhitat” című jótékonysági hangverseny műsora az adventi ünnepkör dalaira épült.

Az UniCum Laude tagjai igen fontosnak tartják a határon túli magyarság körében végzett kulturális missziót. Ezért a gyürei jótékonysági koncertet követően a kárpátaljai magyar szervezetek meghívására három helyszínen újabb hangversenyeket adtak. Beregszász, Visk és Huszt közönsége először hallhatta az együttes zenei különlegességeket is megszólaltató műsorát. A program elsősorban magyar szerzők adventi és karácsonyi műveit tartalmazta a XVI. századtól napjainkig, de felcsendültek az ünnepeknek azok a gyakran hallható örökzöldjei is, melyek az UniCum Laude karácsonyi CD-jén is hallhatók.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS