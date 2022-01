"Wir werden als Bundesregierung unsere Stellungnahme in den nächsten Tagen an die EU-Kommission übermitteln. Diese Stellungnahme wird ein klares Nein zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten." – Bundesumweltministerin @SteffiLemke im #BerichtausBerlin pic.twitter.com/KWjGBJM8rg