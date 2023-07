A kis Madeleine McCann 2007 májusában tűnt el nyomtalanul, és mindösszesen hároméves volt. A brit család a népszerű portugál üdülőhelyen nyaralt, és egy esete, mikor elmentek vacsorázni, kislányukat valaki a hálószobából ragadta el nyomtalanul. Azóta ez az egyik legrejtélyesebb bűnügy a történelem során, és a mai napig nem sikerült választ találni a legfontosabb kérdésre: mi történt Maddie-vel?

Már az is kérdés, hogy egyáltalán tényleg meghalt-e a kislány? Nemrégiben egy lengyel lány jelentkezett azzal a történettel, hogy valójában ő az eltűnt Madeleine, azonban a DNS-tesztek egyértelműen bebizonyították, hogy ez nem igaz. Először a szülőket gyanúsították, hamarosan azonban ezt ejtették.

Jelenleg a fő gyanúsított Christian B., ő ugyanis több szexuális bűncselekményt követett el abban az időben a környéken, és ugyanabban az üdülőkomplexumba is rendszeresen betört, ahonnan a kislány eltűnt.

Bár a férfi jelenleg egy idős hölgy megerőszakolása miatt ül börtönben, határozottan tagadja Maddie megölésének a vádját.

Most azonban újabb fordulat következik.

Christian B.-nek volt egy barátja és bűntársa, Helge B., akivel nagyon sok időt töltött együtt, és aki jól ismeri a vádlott módszereit. A rendőrség úgy kíván fogást találni Christianon, hogy besúgónak építették be Helge B.-t, és akitől fontos információkat várnak. Az 52 éves egykori bűnöző máris sok új információt árult el. Elmondta például, hogy Christian azzal dicsekedett mindig, hogy egy profi bűnöző, és nincs olyan zár, amit ne tudna feltörni. Volt ugyanis egy olyan készlete, amivel a legjobb biztonsági zárakat is fel tudta törni. Ez egy nagyon fontos nyom, így újult erővel folytatódik a nyomozás - tudta meg a The Sun, amit a Bors írt meg.