A litván jégkorong-válogatott 5-3-ra legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a ljubljanai divízió I/A világbajnokság első pénteki mérkőzésén, így ha a magyar együttes a 19 órakor kezdődő összecsapáson pontot szerez a házigazda szlovénok ellen - azaz nyer vagy hosszabbításban kikap -, akkor feljut az elitbe, és 2023-ban ismét a legjobbak között játszhat.

Közösségi oldalán a magyar miniszterelnök is üzent a csapatnak:

A játéknap előtt az volt a kérdés a dél-koreai válogatott számára, hogy marad-e esélye a feljutásra. Ehhez le kellett volna győznie a pont nélkül álló litvánokat, akik viszont már letudták a két százszázalékos csapat, a szlovén és a magyar együttes elleni összecsapásaikat.

Jól kezdett az ázsiai gárda, de lendületét egy kiállítás megtörte, sőt, Arnoldas Bosas távoli lövésével hátrányba is került. Két perc múlva jött az egyenlítés, ugyancsak létszámfölényben, Cson Csung Vu volt eredményes közelről. A 17. percben büntetőhöz jutott a litván együttes, Emilijus Krakausas szép cselek után talált be. A második harmad enyhe koreai mezőnyfölényt hozott, és kettős emberelőnyben Li Csong Min egyenlített. Csakhogy a szünet előtt újból a litvánok kerültek fórba, ezt Krakauskas használta ki. És még nem volt vége a jó emberelőny-értékesítésnek, mert az 53. percben Elmantas Noreika is gólra váltott egyet. A végén üres kapus emberhátrányos góllal Ugnius Cizas biztosította be a győzelmet, az utolsó szót viszont Li Dzsong Min révén a dél-koreaiak mondták.

Amennyiben este a magyar csapat pontot szerez Szlovénia ellen, akkor történelme során harmadszor (2008: Szapporó, 2015: Krakkó) feljut az elitbe. Abban az esetben viszont, ha alapjátékidőben, azaz 60 perc alatt kikap, akkor a biztos feljutáshoz vasárnap pontot kell szerezni a sereghajtó, két meccsét követően nulla ponttal álló Romániával szemben.

Eredmény:

Litvánia-Koreai Köztársaság 5-3 (2-1, 1-1, 2-1)

gól: Bosas (11.), Krakauskas (17., 40.), Noreika (53.), Cizas (58.), illetve Cson (13.), Li Cs. M. (29.), Li Dzs. M. (59.)

Később:

Szlovénia-Magyarország 19.00