A tegnap bejelentett béremelés ellenére péntekre is országos megmozdulást hirdetett a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amelyen újra a magasabb fizetésért és a sztrájkjog visszaállításáért tüntetnek. A két szervezet több tankerületnél és iskolánál élőláncos demonstrációt tart. Budapesten flashmobokat tartanak különböző helyszíneken, a Hősök terén pedig délután fél 5-re szerveztek tüntetést. A város számos pontján lezárásokkal kell számolni. A fővárosi események mellett vidéken is szerveztek megmozdulásokat: Pécsen, Győrben, Debrecenben, Szegeden, és Nyíregyházán is.

A baloldal rátelepedett

Az oktatásért folyó szabadságharc folytatódik. Délután találkozunk, gyertek! – írta Facebook-bejegyzésében Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke. A politikus egy korábbi bejegyzésében pedig a pedagógus-béremelést kritizálta.

A Momentum és a DK képviselői, mintha az kötelező lett volna, vonultak ki és posztoltak nagy előszeretettel az eseményről, ám ellepték a fotók Jakab Péter Facebook-oldalát is. Fotó: Mandiner

Van megoldás az oktatás válságára. Azért alakítottam meg az Árnyékkormányomat, hogy megmutassuk ezt és kellő odafigyeléssel, jóakarattal és szakmai felkészültséggel alternatívát adjunk

– írta Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy Dobrev Klára és Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának miniszterelnöke, valamint oktatási és kulturális árnyékminisztere pénteken arról tájékoztatott: egyeztettek a pedagógus-szakszervezetekkel. Dobrev Klára biztosította az egyeztetésen részt vevőket, hogy számíthatnak rá.

Az árnyékkormány a jövőben kész segíteni a tiltakozások megszervezésében, a DK országos szervezete lehetővé teszi, hogy ott legyünk mindenhol az országban, ahol a hatalom a tanárokat fenyegeti

– olvasható abban a közleményben, amelyet a DK sajtótájékoztatója után küldtek ki. A Nyugat.hu-nak adott interjúban Dobrev Klára úgy vélekedett, a rendszer „megfélemlítéssel reagál a pedagógusok demonstrációira”.

