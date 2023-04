A Ferihegyi repülőtérre vezető utat pénteken 10 és 11 óra között, vasárnap pedig 16.50 és 17.30 között lezárják, és a környező útvonalakon is kell korlátozásokra számítani, ezért ezekben az időszakban a repülőtérre közlekedő buszjáratok - 100E és 200E - nem tudják megközelíteni a Liszt Ferenc-repülőteret. A BKK azt kéri, hogy a késések elkerülése érdekében korábban induljanak el az utasok a reptérre.

A vasárnapi mise helyszíne, a Kossuth Lajos tér megközelítésére a metrót, valamint a 2-es, a 4-es és a 6-os villamost ajánlják (a 2-es metró a Kossuth téren várhatóan 11 óráig nem áll meg).

Népautó a pápa kedvenc járműve

2013 őszén Renzo Zocca pap felkereste a pápát, hogy szeretné neki adni az akkor 29 éves Renault 4-esét, mert tudja, hogy a Szentatya korábban használt ilyen autót Argentínában és nagyon szerette.

Ferenc pápa először a szegényeknek szerette volna adni a veterán négykerekűt, de Zocca megnyugtatta, hogy a gépkocsi sokat állt már a nélkülözők szolgálatában, így elfogadta az ajándékot. A hírek szerint a biztonsági szolgálat nem örült akkor az R4-esnek, hiszen egy ilyen autóban nehezebb vigyázni a pápára.

A Hír TV pápalátogatással kapcsolatos műsorában mutatta be a Szentatya kedvenc járművét. Erre az autóra egykor olcsó és tartós kocsiként tekintettek, ami még most is tökéletesen működik. Ablaka manuálisan üzemeltethető, ami zseniális, ajtónyitása pedig benyúlva olyan, mintha csak az aprópénzt vennénk ki a kávégépből. Az autó nagyon testre szabott, főleg vállméretben érezhető, hogy mennyire keskeny. A kárpitozásra, a műszerfalra, az ülésekre nézve az érezhető, ez tényleg egy nagyon szépen kivitelezett kocsi, annak ellenére is, hogy közismerten ez egy népi autó volt.

A Szentatya kedvelt autója 1961-ben mutatkozott be Párizsban és 33 éven keresztül gyártották, egészen 1994-ig. A legjobb tulajdonsága az volt, hogy szinte fillérekbe került a javítása, és kis túlzással bárki meg tudta szerelni otthon. Úgy tűnik, igaz a mondás, miszerint amíg a kerekek a helyükön vannak, addig a Renault 4-es elpusztíthatatlan.

