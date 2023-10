November 18-án 10 órakor kezdődik a Fidesz harmincadik tisztújító kongresszusa, a Hungexpo G pavilonjában – értesült a Mandiner.

A pártelnöki posztra várhatóan ezúttal is Orbán Viktor lesz az egyetlen jelölt, hiszen a negyedig kétharmados választási győzelem után a kormányfő vezető szerepe és népszerűsége a Fideszben változatlanul töretlen. A Mandiner kiemelte, hogy:

a korábbi tisztújítások tapasztalatai alapján, legfeljebb az alelnöki posztokon lehetséges változás, de egyelőre nincs erre vonatkozó információ.

A 2021 novemberében zajlott kongresszuson a pártelnök újraválasztása mellett egyetlen helyen módosult az elnökség: miután a hagyományoknak megfelelően miniszter nem töltheti be tartósan az alelnöki tisztséget, így Novák Katalin jelenlegi köztársasági elnök – akkor családokért felelős tárca nélküli miniszter – helyére Gál Kinga európai parlamenti képviselőt választotta meg a Fidesz kongresszusa. A további három alelnöki pozíciót jelenleg is Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd tölti be.

A november 18-i kongresszust a jövő júniusi európai parlamenti, illetve önkormányzati választási kampányra történő hangolás határozhatja meg.

Orbán Viktor a szokásoknak megfelelően beszél majd az ország előtt álló feladatokról és kihívásokról, és a június 9-i EP-választás tétjéről, aminek mottója: „Brüsszelben változás kell!"

