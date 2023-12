Mi történne, ha egy közép-európai országban próbálnák diszkvalifikálni az elnökválasztás egyik jelöltjét? Mi történne, ha egy közép-európai országban próbálnák kizárni az elnökválasztás egyik jelöltjét? – tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Colorado állam Legfelsőbb Bírósága diszkvalifikálta Donald Trump volt amerikai elnököt az elnökválasztási küzdelemből. Szijjártó Péter azt írta: játsszunk el a gondolattal, ha valami hasonló történne egy patrióta kormány által vezetett közép-európai országban, hány perc kellene az Európai Parlamentben a demokrácia halálának kikiáltásához, hány perc múlva adna ki elítélő közleményt az amerikai külügyminisztérium, hány perc múlva fagyasztaná be még inkább az Európai Bizottság az oda nem adott uniós forrásokat, s hány perc kellene ahhoz, hogy a globális liberális médiahálózat minden felületén szerkesztőségi cikkekben hirdessék a jogállamiság megsemmisülését? „S mi van most? Csend. De nem az advent miatt” – tette hozzá. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy „és akkor a berlini szövetségi választások részleges megismétléséről még nem is beszéltünk”. A berlini szövetségi választást sorozatos szabálytalanságok és tömeges káosz miatt kell megismételni, ez a német Alkotmánybíróság döntése – tette hozzá az államtitkár.