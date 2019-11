Két halálos áldozata van a londoni támadásnak

Szijjártó Péter a levélben – amelynek magyar fordítását tárcája eljuttatta az MTI-nek – azt írta Dominic Raabnak, hogy „gondolatainkban és imáinkban az áldozatokkal és családjaikkal vagyunk.”

„Ez az értelmetlen és brutális támadás megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy továbbra is kitartóan küzdenünk kell a terrorizmus ellen. Az Egyesült Királyság számíthat Magyarország megingathatatlan szövetségére” – tette hozzá a magyar diplomácia irányítója.

A minisztérium később azt közölte, hogy a jelenlegi információk szerint a támadasnak nincs magyar érintettje.

Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak.

A London hidat és környékét a rendőrség lezárta, a híd déli végéhez közeli, rendkívül forgalmas London Bridge Station metró- és vasútállomással együtt.

A londoni rendőrség pénteken késő délután közzétett első beszámolójában még az állt, hogy a támadás körülményei egyelőre nem egyértelműek, de a hatóságok elővigyázatosságból „úgy kezelik a történteket, mintha az incidens a terrorizmushoz lenne köthető”.

Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője azonban a londoni rendőrség székháza előtt tartott rövid péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta:

Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendőrség továbbra is „nyitott kérdésként” kezeli a támadó indítékait.

Basu elmondta:

Elmondta azt is, hogy

de a vizsgálat eddigi eredményei szerint a péntek esti támadás gyanúsítottja által viselt eszköz nem valódi robbanószerkezet volt.

A lelőtt gyanúsítottról készült, médiafelületeken megjelent fotókon az látszik, hogy a támadó testén ragasztószalagnak tűnő eszközzel rögzített szerkezet volt.

Neil Basu elmondta, hogy a nyomozók folytatják a környék aprólékos átkutatását, és a nagy kiterjedésű lezárások várhatóan hosszabb ideig érvényben maradnak.

A rendőrtiszt kérte, hogy lehetőleg mindenki kerülje el a környéket.

A helyszín London egyik leglátogatottabb turistanegyede, a közelben van Nyugat-Európa legmagasabb felhőkarcolója, a Shard, és az egyik legnépszerűbb piac, a Borough Market, amelyet szombatonként tízezrek keresnek fel.

Boris Johnson brit miniszterelnök pénteki Twitter-üzenetében közölte, hogy a hatóságoktól folyamatos tájékoztatást kap a történtekről.

Johnson, aki a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választások konzervatív párti kampányát irányítja, péntek este megszakította vidéki kampánykörútját és visszatért a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalba.

Puskalövésekre lettek figyelmesek a londoni polgárok, aminek hatására pánik tört ki London szívében – írja a V4NA.

A lövöldözést állítólag a rendőrök kezdeményezték, akik így próbáltak ártalmatlanítani egy embert a London Bridge déli oldalán, aki késsel hadonászott a hídon.

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident.

Armed Police are at the scene.

Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC

— London 999 Feed (@999London) November 29, 2019