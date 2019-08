Újabb döbbenetes felvételek a korrupt észak-macedón főügyészről

Mint kiderült, Katica Janeva több millió euró kenőpénzt fogadott el egy macedón milliomostól, akit tudta nélkül egy másik kollégája is zsarolt.

Nyilvánosságra került a macedón lehallgatási botrány harmadik felvétele is, amelybe ráadásul Katica Janeva, a Különleges Ügyészi Hivatal (KÜH) vezetője is belebukott. Janevát azzal bízták meg, hogy vizsgálja ki az esetet, azonban ő maga is szerepelt a legújabb szalagokon. Mint kiderült, több millió euró kenőpénzt fogadott el egy macedón milliomostól, akit tudta nélkül egy másik kollégája is zsarolt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökségre hivatkozva az Origo.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a mai napig tartó macedón lehallgatási botrány a 2014-es választásokkal vette kezdetét, amelyet a jobboldali MRO-DPMNE pártszövetség nyert, és Nikola Gruevszki miniszterelnök negyedszerre alakíthatott kormányt.

A baloldal azonban nem akarta elfogadni a választás eredményét, ezért az akkor ellenzékben lévő Zoran Zaev, a Macedón Szociáldemokrata Unió (SDSM) vezetője a miniszterelnökre és más vezető kormánypárti politikusokra terhelő hanganyag nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzött, majd idővel valóban közzé is tette azokat.

A hangfelvételeken elhangzottak kivizsgálására létrehozták a Különleges Ügyészi Hivatalt (KÜH), amelynek élére 2015 szeptemberében az akkor még kevesek által ismert és meglehetősen tapasztalatlan Katica Janeva került.

Nemrég azonban egy botrány nyomán le kellett mondania, ráadásul egy új felvétel is nyilvánosságra került, mely hatalmas közfelháborodást váltott ki, és még erősebb gyanúba keverte Janevát.

A felvétel harmadik részét is a La Verita nevű olasz lap hozta nyilvánosságra, és több fontos beszélgetés is elhangzik benne.

Az egyik Katica Janeva és a macedón milliomos Orce Kamcev között zajlott. A beszélgetés fő témája Lile Stefanova ügyész volt, akitől mint kiderült, Kamcev nagyon tartott.

Janeva biztosította a macedón milliárdost afelől, hogy pórázon tartja Stefanovát, aki Janeva állítása szerint nélküle képtelen bármi érdemlegeset tenni. Stefanova az SPPO azon ügyésze, aki a Kamcev elleni vizsgálatot vezette.

A felvételeken szerepel még egy Bojan Jovanovski (Boki 13) és az Orce Kamcev közötti beszélgetés is.

A frissen közölt videofelvételeken az is látszik, hogy a macedón műsorvezető Jovanovski – aki egyben Janeva egyik legfőbb bizalmasa – meglátogatja a házi őrizetben lévő Kamcevet, ahonnan egy bőrönddel sétál ki később.

Állítólag Kamcev 1,5 millió eurót fizetett azért, hogy Janeva szabotálja az ellene pénzmosás ügyében zajló nyomozást.

Az SPPO még 2018 novemberében kezdte meg a vizsgálatot Kamcev és több másik macedón üzletember, valamint a korábbi védelmi miniszter Saso Mijalkov ellen 11 millió euró értékű pénzmosás gyanújával.

A hatóságok hamarosan letartóztatták Kamcevet és Mijalkovot, de december végén a bíróság megengedte Kamcevnek, hogy házi őrizetben maradjon.

Ekkor kezdett el egyre gyakoribb vendég lenni Boki 13, aki 8 millió eurót követelt Kamcevtől azért, hogy Janeva ejtse az ellene felhozott vádakat. Ezt később sikerült hatmillióra lealkudnia a macedón milliomosnak.

Nemcsak Janeva zsarolta Kamcevet, hanem az üzletember elleni nyomozással megbízott Stefanova is, aki közvetítőként járt el a bányászati vezérigazgató és ingatlanpiaci mogul Vanco Cifligance és Kamcev között.

Cifligance-t egyébként személyes szálak fűzik a Zaev családhoz, hiszen fia a macedón miniszterelnök, Zoran Zaev unokahúgának udvarolt.

A friss felvételeken az ideges Kamcev arra kéri Boki 13-at, hogy mondjon egy konkrét árat, amiért leszáll róla Janeva, hiszen már nemcsak ő, hanem Stefanova is zsarolja.

Boki 13 a felvételeken azt mondja Kamcevnek, hogy ő erről nem tudott.

A La Verita által közölt videón az is látszik, ahogy Kamcev kifizeti a hatmilliós összeg egy részét, 1,5 millió eurót Boki 13-nak.

A hangfelvételeken Boki 13 a pénz átvételekor megkérdezi, hogy a megfelelő összeg van-e a bőröndben. Kamcev erre viccesen azt válaszolja, hogy ő maga számolta meg, ami elég fárasztó volt, mert minden 50 eurós címletben van.

A botrány miatt sokan Zaev miniszterelnök lemondását követelik, akinek az embere Janeva.

Zaev egyébként feltűnően jó kapcsolatot ápol Soros György milliárdossal.