Úgy látom, hogy a járványhelyzet ezekre is rányomja bélyegét. Sok helyen elvárás a maszk használata, az ünnepségekre meghívott vendégek esetében gondoskodni kell például a védettségi igazolványokról is. Ahelyett, hogy a lányok önfeledten tervezgetnék a báli viseletet, s hogy mit vegyenek fel az úgynevezett after partira, a fiúk pedig az öltönyvásárlás kötelező körein túljutva vidáman elszórakozzanak a tánctanulás kihívásain. Ahogy a mi időnkben is volt.