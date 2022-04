Arról olvasni, hallani sokat a médiában,hogy a PET-palackok is visszaválthatók lesznek, annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a műanyagok természetkárosító hatását. Talán majd a következő évezredben kerülhet erre sor, amikor lesz működő technika! Meggyőződésem szerint vissza kellene térni a manuális üvegvisszaváltáshoz. Az korábban is zökkenőmentesen működött és egy ilyen hely legalább két embernek munkát is adna.



Csak bele kell nézni ebbe az üvegvisszaváltó automatába – tiszta szutyok, undorító, gusztustalan. Rendszeres karbantartás kellene, de az nincs, a szerkezet nem is működik. Mit tehet az, aki szeretné visszavinni az üvegeit? Kell keresnie a városban egy másik céget, ahol működő automata üzemel – nem számít se idő, se távolság az embereknek, nyilván ráérnek, hogy használható üvegvisszaváltókat keresgéljenek. Vagy dobjuk a drága üvegeket a sárga tárolókba? Ez valóban egyszerűbb, de akkor ne számoljanak fel a kereskedők a visszaváltható üvegekre betétdíjat.

M. L.